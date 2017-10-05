عادل الشنان

نظّم ديوان مطر البغيلي لقاء لأهالي خيطان مع وزير البلدية محمد الجبري بهدف المطالبة بتثمين بيوت التركيب في القطعة 10 وتحويلها الى تجاري، وقد حضر اللقاء ممثل محافظة الفروانية م.فهد الشتيلي وعدد كبير من اهالي المنطقة.

في هذا السياق، أعلن الجبري عن تكليف لجنة للكشف على البيوت لمعرفة مدى صلاحيتها، مؤكدا ان اللجنة ستباشر عملها الاسبوع المقبل وترفع تقريرا عن حالة البيوت الى الوزير مباشرة، كما اكد ان فكرة المدن العمالية ستكون جاهزة خلال عامين ما يعني انتهاء مشكلة تواجد العزاب في السكن الخاص.

وأوصى الجبري بضرورة التعاون من قبل الأهالي مع الفرق المشكلة لحصر مخالفات الأهالي بالنسبة للسكن الخاص بالتعاون مع وزارة الداخلية وذلك لمتابعة البيوت المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بمتابعة مدير محافظة الفروانية م.فهد الشتيلي، خصوصا ان المنطقة تعاني من مشكلة وجود العزاب في السكن الخاص بين الاهالي ووجود بناء غير آمن أشبه ما يكون بالعشوائيات، ما يعني وجود خطر كبير جدا على الأرواح ومن واجب جهات الدولة اتخاذ كل الإجراءات بشكل حازم حفاظا على ارواح المواطنين والمقيمين.

وأكد ان هناك توجها حكوميا سابقا للنظر في بيوت قطعة 10 في منطقة خيطان للتثمين وتحويلها الى تجاري للتخفيف على المواطنين، مضيفا أنه اذا ما خلصت اللجنة المشكلة لفحص البيوت بعدم صلاحية السكن سيكون هذا التوجه احد الخـيارات التي تصب لصالح المواطنين، مؤكدا ان الباب مفتوح لأي مواطن لديه اي ملاحظات يود ايصالها للوزير مباشرة.

واختتم اللقاء بتلقي الوزير الجبري بعض ملاحظات الاهالي ووعد بمراجعته شخصيا واتخاذ ما يلزم.