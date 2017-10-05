العازمي: طرق النسيم متهالكة تماماً بسبب انتهاء العمر الافتراضي وسنقوم بصيانتها بأسرع وقت

فرج ناصر

اجتمع مختار منطقة النسيم عبدالعزيز الجعيب ومدير صيانة الطرق والشبكات بوزارة الأشغال في محافظة الجهراء م.عايد العازمي، حيث تم التباحث حول اهم المشاريع المتعلقة بالمنطقة وخاصة خدمات البنية التحتية والطرق الرئيسية والداخلية للمنطقة وذلك بسبب انتهاء العمر الافتراضي لهذه الطرق.

جاء ذلك استجابة من المختار عبدالعزيز الجعيب للشكاوى والاقتراحات التي تقدم بها أهالي المنطقة للمختار، الامر الذي دعا المختار الجعيب إلى عقد اجتماع وبصفة مستعجلة مع مدير الطرق والشبكات في محافظة الجهراء مع عايد العازمي الذي تفهم الوضع المزري للمنطقة.

وأكد مختار منطقة النسيم عبدالعزيز الجعيب أن بحث جميع المشاكل الخاصة بمنطقة النسيم من خدمات وبنية تحتية ومن ابرزها الطرق الداخلية الذي تهالكت بسبب انتهاء عمرها الافتراضي وكذلك صيانة بعض الشوارع التي تحتاج الى صيانة، بالاضافة الى عمل البلاط في بعض الساحات الترابية في المنطقة.

واضاف ان الاجتماع كان ناجحا بكل المقاييس، موضحا أن المدير العازمي وعد بتنفيذ كل الخدمات التي تحتاج اليها المنطقة من طرق وخدمات رئيسية وذلك بأسرع وقت ممكن أسوة بالمناطق التي تم تطوير وصيانة خدماتها، مشيرا الى ان اللقاء كان مثمرا وذلك لتفهم العازمي احوال الأهالي والمشاكل التي يعانون منها سكان هذه المنطقة

وقال الجعيب إنه سيتم إنجاز وإصلاح الخدمات في منطقة النسيم خلال الفترة القادمة وفقا للعقد التعاقدي للمنطقة.

من جانبه، قال م. عايد العازمي ان الوزارة ستنفذ جميع الاعمال التي تحتاج اليها منطقة النسيم، مؤكدا ان عقد منطقة النسيم سيدرج ضمن عقود قطاع الصيانة وستتم مباشرة الاعمال في هذه المنطقة وفقا لبرنامج عمل المقاول المنفذ لخدمات المشاريع في المنطقة.

وقال ان الطرق في منطقة النسيم هي طرق متهالكة تماما بسبب انتهاء العمر الافتراضي لها، لذلك سنقوم بصيانة وتطوير المنطقة بأسرع وقت تلبية لمطالب مختار النسيم الذي يتابع كل احتياجات المنطقة عن كثب وكذلك بالتنسيق مع المسؤولين بوزارة الاشغال.

واضاف ان إصلاح منطقة النسيم والخدمات الخاصة بها حالها كحال المناطق الاخرى التي لها خطة عمل خاصة تنفذ مشاريعها بالتنسيق مع المقاول المنفذ لها.

وأشار إلى ان مختار النسيم زودنا بالعديد من الاعمال الخاصة بالمنطقة المزمع تنفيذها ومنها شبكة الأمطار وشبكة الصرف الصحي بالمنطقة وكل ما تحتاج اليها المنطقة من خدمات تهم أهالي المنطقة.