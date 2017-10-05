ليلى الشافعي

أكد رئيس لجنة رعاية التائبين أحمد البسام أن التغيير في حياة الإنسان شيء ضروري ومهم، وفي حياة التائبين بصفة خاصة لأنه بالنسبة لهم يعد نقلة نوعية من حياة بائسة محفوفة بمختلف المخاطر إلى حياة نظيفة وآمنة ومستقرة.



جاء ذلك خلال رحلة برية نظمتها جمعية بشائر الخير في منطقة بنيدر بحضور الشيخ عبدالحميد البلالي وعدد من رؤساء اللجان وعشرات التائبين.

وأضاف نقلا عن كتاب ذاتك الجديدة لمؤلفه نيكولا كوك، أن هناك تغييرات صغيرة تصنع أكبر الفوارق بحياتك، موضحا أنه أيا كانت حالتك أو مشاعرك تجاه نفسك يجب ألا تكون شخصا آخر، لأن بداخلك أشياء خاصة بك، ومواهب فريدة تميزك عن غيرك، حتى وإن تأخر إدراكك لها بعض الوقت.

من جانبه، تحدث الشيخ البلالي عن أهمية اتخاذ القرار في حياة الإنسان، والفرق بين من يأخذ قراره ومن يتردد فيه، كالإقلاع عن التدخين، او ترك بيئة المخدرات والتزام جادة الصواب وغيرها من القرارات التي تحدد مسار حياة الإنسان ومستقبله.