استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة، سفير مملكة سوازيلاند لدى الكويت سوتجا دلاميني، حيث جرى تبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.

وتطرق اللقاء إلى بحث آفاق تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين على مستوى الأنظمة الإدارية المحلية عموما وعلى صعيد المحافظات والمناطق على وجه الخصوص.

وأعرب الخالد خلال اللقاء عن تقديره لسفير سوازيلاند على زيارته متمنيا التوفيق والنجاح له خلال مسيرة عمله في البلاد من أجل الدفع بعلاقات الصداقة بين البلدين إلى آفاق أوسع وأرحب.

من جهته، أعرب السفير دلاميني عن سعادته وامتنانه لحفاوة استقبال الخالد، مثمنا التقدير البالغ للرعاية التي تحظى بها البعثة الديبلوماسية وجالية بلاده على الصعيدين الرسمي والشعبي منذ مباشرته مهامه في الكويت.