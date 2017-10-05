أعلن نائب رئيس المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم الرياضة في الكويت 2017 عميد كلية التربية الأساسية د.فهد الرويشد عن انطلاق المؤتمر في الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر الجاري.

وقال الرويشد في تصريح صحافي إن المؤتمر، والذي يأتي تحت شعار «واقع الرياضة العربية بين الممارسة والمنافسة»، يسعى إلى تحقيق أقصى استفادة علمية وأكاديمية في مجال علوم الرياضة وتطوير البرامج الدراسية والأكاديمية واكتساب الخبرات العلمية لأعضاء الهيئتين التدريسية والتدريبية وجميع المهتمين والمختصين بمجال التربية البدنية والرياضة في الكويت والدول العربية.

وأوضح الرويشد أن المجال الرياضي يضم قطاعات متعددة كالقطاع الحكومي والأهلي والخاص ويخدم شرائح المجتمع من كل الأعمار والأجناس ويقدم خدمات الممارسة والمنافسة والمشاهدة من خلال مؤسسات رياضية تعرف بأنها تكوين اجتماعي يرتبط بالمجال الرياضي كمهنة وصناعة وأسلوب حياة، وتواجه تلك المؤسسات في مجتمعاتنا العربية تحديات فرضتها استعدادات الانتقال إلى ملامح نظام عالمي جديد للرياضة.