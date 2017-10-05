بدأت في بيروت أعمال الدورة الثامنة للجنة وضع المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) التابعة للأمم المتحدة بمشاركة كويتية.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي لـ «اسكوا» محمد الحكيم في الكلمة الافتتاحية لأعمال اللجنة: ان المنطقة العربية حققت خلال الأعوام الأخيرة إنجازات جديدة في مجال تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

وأضاف ان عددا من الدول العربية أقرت أخيرا تشريعات وتعديلات تشريعية ترسخ حقوق المرأة وحمايتها من العنف ومعاقبة مرتكبيه، كما شهدت دول المنطقة نشاطا واضحا في تطوير وإعداد خطط وطنية للارتقاء بأوضاع المرأة.

ولفت الى الاهتمام المتنامي بتمثيل المرأة في برلمانات الدول العربية ومشاركتها السياسية في المؤسسات العامة وصناعة القرار، مشيدا بما تم تحقيقه في تونس من تمثيل برلماني للمرأة بنسبة 31% متخطيا نسبة 30% التي حددتها الإعلانات الدولية.

وأكد الحكيم عمل «اسكوا» المستمر على تطوير آليات تواكب متطلبات الدول الأعضاء وتطلعاتها في الارتقاء بحقوق المرأة عبر وضع الدراسات والأبحاث التي تقدم المشورة اللازمة لتطوير الخطط الوطنية المعنية بتعزيز دور المرأة والوصول الى نتائج عملية واضحة في هذا الإطار.

وشدد الحكيم على ان المشاركة والمساواة ركيزة من ركائز التنمية وتقدم المجتمع والاقتصاد، لافتا الى ان اي رؤية تنموية لا تكون شاملة ومستدامة ما لم تشارك في وضعها وتنفيذها جميع مكونات المجتمع.

وأكد أهمية المبادرات الدولية المعنية بحقوق المرأة وفي طليعتها خطة التنمية المستدامة للعام 2030 في توجيه الجهود العربية وتحديد المسار الصحيح للارتقاء بأوضاع المرأة في دول المنطقة.

ولفت الى التحديات الهائلة التي تواجه المنطقة وبينها ما يتعرض له عدد من الدول من أعمال عنف ونزاعات تهدد ما تم تحقيقه من مكاسب في مسار تنمية المجتمعات وارتقائها، مشيرا الى فلسطين ومعاناته من احتلال دائم.

من جانبه، شدد وزير الدولة لشؤن المرأة في لبنان جان أوغاسبيان على أهمية دور المرأة في بناء المجتمعات والإنسان، مشيدا بنضال المرأة في الدول العربية لنيل حقوقها الاجتماعية والسياسية وفرض المساواة بينها وبين الرجل.

وأكد ان المرأة العربية لديها من القدرات والإمكانيات ما يؤهلها لتكون موجودة في المراكز المتقدمة في كل القطاعات ولتكون شريكا أساسيا في صناعة القرار الوطني والاستراتيجي، قائلا ان تغييب المرأة عن المؤسسات الدستورية خسارة كبيرة لأي دولة.

كما أكد أهمية المؤتمرات الإقليمية والدولية في تبادل الخبرات والتجارب بين الدول والاستفادة منها لتعزيز دور المرأة ولتقدم الإنسان والإنسانية.