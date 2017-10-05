أعلنت جمعية الهلال الاحمر استقبال 13 ألف طلب حتى الآن لحملتها «بالعلم نضيء الكويت» لجمع التبرعات لتعليم أبناء الاسر المحتاجة في الكويت والتي انطلقت السبت الماضي في مجمع الأفنيوز.

وقالت مديرة ادارة تنمية الموارد في الجمعية لمى العثمان لـ «كونا» انه سيتم اختيار 2500 طالب وطالبة من المستوفين للشروط ودفع جزء من تكاليفهم الدراسية، مضيفة أن العديد من المواطنين والمقيمين توافدوا للتبرع لمصلحة هذا المشروع التعليمي الخيري.

وأوضحت العثمان أن الجمعية سددت التكاليف الدراسية لـ500 طالب وطالبة في السنة الأولى للحملة التي بدأت عام 2015 ولـ2565 طالبا وطالبة في العام الماضي.

واضافت ان هذا المشروع يعد من أهم وأبرز مشاريع الجمعية الذي يساهم في تخفيف العبء عن الأسر المحتاجة وإلحاق أطفالهم بالمدارس، لافتة إلى أن حملة هذا العام مستمرة حتى 12 أكتوبر الجاري.

وذكرت ان هذه الحملة تهدف ايضا إلى تخفيف الأمية وما تتسبب به من ضرر للمجتمع وتسعى الى تمكين قدرات الأجيال الجديدة اقتصاديا واجتماعيا من خلال التعليم.

وأشادت العثمان بجهود المتبرعين والقطاع الخاص في دعم مشاريع الجمعية ومساهمتهم الكبيرة في الحملة لاسيما بنك الكويت الوطني وشركة مباني وغرفة تجارة وصناعة الكويت ومجموعة الملا وصناعات الغانم وشركة أولاد سلطان العيسى وشركة ألافكو.