قال مدير إدارة العلاقات الدولية في الهيئة العامة للقوى العاملة جابر العلي ان الكويت تحرز تقدما في تنظيم استقدام الأيدي العاملة بما يخدم مصالحها ومصالح الدولة المرسلة للعمالة.

وأكد العلي على هامش مشاركته في اجتماع لمنظمة العمل الدولية ضرورة التعاون بين الدول المرسلة للعمالة والمستخدمة لها لضبط عملية الاستقدام بين الطرفين.

وأضاف انه عرض خلال الاجتماع تجربة الاستقدام للأيدي العاملة بين الحكومتين الكويتية والمصرية، مشيرا الى وجود مشروع الربط الآلي بين الجانبين لتنظيم عملية استقدام العمالة.

وأوضح ان «الأسباب التي دعت الى هذا التعاون هي السعي للقضاء على ثغرات النظام التقليدي في الاستقدام وضبط عملية الاستخدام منذ مراحلها الأولى وهي مرحلة ما قبل المغادرة من الدولة المرسلة والتي تحصل فيها عادة التجاوزات والمخالفات».

وأشار العلي الى تشكيل فريق فني بين البلدين للبحث في اختلاف الأنظمة المتبعة فيهما معلنا عن الشروع في توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لمراجعة آليات تطبيق النظام.

وأكد ان الكويت قطعت شوطا كبيرا في عملية تحديد المعايير والمهارات المطلوبة لنحو 100 مهنة تحت إشراف قطاع التخطيط واعتماد المهارة المهنية في الهيئة.

ولفت الى انه في حال نجاح هذه المشروع مع مصر سيتم تعميمه على دول أخرى كالهند وسريلانكا.