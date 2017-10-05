مريم بندق

قالت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان من حق الوزراء المهددين بتقديم استجواب لهم الدفاع عن أنفسهم وإظهار الحقائق كاملة أمام الشعب الكويتي.

وأوضحت المصادر أنه ليس من المواءمة السياسية إجراء تدوير أو استغناء عن هؤلاء الوزراء، وفي الوقت نفسه استبعدت المصادر تنفيذ ذلك.

هذا، وتوقعت مصادر مطلعة أن يعود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى البلاد نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» الى ان وزير الإعلام السابق الشيخ حمد جابر العلي أحد الأسماء المرشحة لتولي حقيبة وزارة الإعلام في حال قرر سمو رئيس مجلس الوزراء سد شواغر الحقائب الوزارية لأهمية هذه الخطوة في عملية التصويت في مجلس الأمة.

وكشفت المصادر عن أنه من المرجح حسم شواغر 5 مناصب قيادية شاغرة بعد عودة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من رحلة العلاج، التي يخضع لها في فرنسا الآن، مشيرة الى أنه ليس هناك ما يمنع من إنجاز هذه الخطوة قبل ذلك مثلما تم لوكيل وزارة الدفاع.

وبينت المصادر ان هذه الشواغر تتعلق برئيس ديوان المحاسبة، ووكلاء وزارات الصحة، والتجارة، والخدمات، وأمين عام جامعة الكويت.