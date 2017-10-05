أسامة أبوالسعود

زف وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب في تصريح خاص لـ «الأنباء» البشرى لجميع موظفي مراكز الخدمة التابعة لوزارة العدل بمختلف مناطق الدولة بأن مجلس الخدمة المدنية قد وافق على صرف المكافآت الخاصة بهم، وبأثر رجعي من أبريل. وكان العزب قد هنأ المشمولين بهذا القرار عبر تغريدة في حسابه على «تويتر»، قال فيها «ألف مبروك، تمت الموافقة على المكافآت وبأثر رجعي، شكرا لمجلس الخدمة المدنية، وشكرا لجميع الموظفين، وقواكم الله».

من جهة أخرى، وكما انفردت «الأنباء» قبل أيام، كشف د.العزب عن أنه سيتم يوم الأحد المقبل افتتاح مركز خدمة المواطن بمجمع الأفنيوز، مشددا على أنه «واجب وزارة العدل الانتقال بخدماتها إلى المواطنين في كل المناطق تسهيلا عليهم لسرعة إنجاز معاملاتهم».