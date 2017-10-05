قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، خلال منتدى للاستثمار اليوم الخميس، إن الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها بين روسيا والمملكة العربية السعودية ساعدت على استقرار أسواق النفط.

وقال الفالح:"إن السعودية ترغب في تطوير العلاقات مع روسيا أكثر وعلى وجه الخصوص في القطاع الخاص". مضيفا أن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا تظهر مستوى عالي من الثقة المتبادلة بين البلدين.

ومن جانبه قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، خلال منتدى للاستثمار اليوم الخميس، إن بلاده والمملكة العربية السعودية تبحثان كيفية تقليص البيروقراطية بين البلدين لتعزيز الاستثمارات.