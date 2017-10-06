قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح امس بتوزيع بطاقة دخول القرعة للدفعة الثانية من القسائم الحكومية في مشروع مدينة جنوب المطلاع (N2) والتي تشتمل على (286) قسيمة بمساحة 400م2.

وقد أعلنت المؤسسة أسماء المواطنين المستحقين لدخول هذه القرعة بناء على أولوية طلبه الإسكاني والتي وصل التخصيص لها حتى تاريخ9/4/2012.

وكانت المؤسسة قد خصصت يومي الخميس الأحد الموافق 5/10/2017 - 8/10/2017 موعدا لتوزيع بطاقات القرعة لقسائم مشروع مدينة جنوب المطلاع.

أما توزيع بطاقات الاحتياط فقد حددت المؤسسة يوم التثنين الموافق 9/10/ 2017في تمام الساعة التاسعة صباحا موعدا لتوزيع بطاقات الاحتياط لدخول القرعة.

والجدير بالذكر فقد حددت المؤسسة يوم الاربعاء الموافق 11/10/2017 موعدا لإجراء القرعة على هذه القسائم في مسرح مبنى المؤسسة بجنوب السرة.