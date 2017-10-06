شاركت مصممة الأزياء الكويتية منتهى العجيل بأحدث التصاميم من مجموعتها المتميزة التي اطلقت عليها اسم «السلام» في عرض دولي للأزياء في باريس.

وأعربت العجيل في تصريح لـ «كونا» عن فخرها واعتزازها بتمثيل الكويت في هذه الفعالية التي ضمت نخبة من كبار المصممين العالميين في عاصمة الموضة باريس مساء الاربعاء.

وقالت انها اطلقت اسم «السلام» على مجموعتها تأكيدا منها لدور الكويت في نشر الحب والسلام بجميع انحاء العالم، ممثلة بقائد الإنسانية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه.

وأكدت أن الهدف من جميع مشاركاتها الدولية رفع راية الكويت عاليا وإبراز الذوق الرفيع للمرأة الكويتية التي تتميز دائما بالأناقة والرقي.

وبينت انها شاركت في العديد من الفعاليات والأحداث العالمية المتميزة، لاسيما مشاركتها ضمن اسبوع الموضة في كل من نيويورك ولندن وعرض دبي فاشن ويك الى جانب العديد من المشاركات الخاصة في دول الخليج.

وحصدت العجيل جوائز عالمية عدة منها جائزة سيدات الأعمال الأعلى في الشرق الأوسط وجائزة الشرق الأوسط لقياديات الأعمال وجائزة أيقونة الأناقة والجائزة العالمية لريادة الأعمال التي حصلت على اثرها على تكريم من صاحب السمو الأمير.

وأعربت العجيل عن الشكر لسمو الأمير الذي كان الداعم الأكبر للمرأة الكويتية لكي تتقدم وتصل إلى العالمية.

كما توجهت بالشكر إلى سفارتنا في باريس وعلى رأسها السفير سامي السليمان نظير دعمهم وتشجيعهم لها.

واستقبل فندق بلازا اثينيه في باريس هذا الحدث الكبير الذي ضم الى جانب العجيل نخبة من مصممي الازياء من دول العالم مثل فرنسا والولايات المتحدة والإمارات وقطر وعمان.