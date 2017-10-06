قال وزير العدل د.فالح العزب ان استضافة الكويت لمحكمة التحكيم الدائمة تدل على انها دولة قانون ومن الممكن ان توجد فيها منظمات دولية.

جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» وتلفزيون الكويت عقب اجتماعه مع الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة هوغو سيبلز مساء امس الأول الأربعاء.

وأضاف انهما «تبادلا وجهات النظر حول سبل الاستفادة من وجود المحكمة بالكويت وبالتالي ستكون للكويت الأسبقية في الإقليم العربي والوطن العربي باستضافة هذه المحكمة».

وأشار العزب الى ان سيبلز اقترح إنشاء محكمة للتحكيم في الشريعة الإسلامية، موضحا ان الكويت من حيث المبدأ وبعد التشاور مع السلطات العليا في البلاد ستنظر في هذا الاقتراح.

من جانبه، قال سيبلز في تصريح مماثل لـ «كونا» انه «بحث مع العزب سبل التعاون ووضع قواعد محددة للتمويل الإسلامي تحت رعاية المحكمة إذ تم بحث هذا المشروع مع السلطات الكويتية»، معربا عن أمله بأن يؤدي ذلك إلى تعزيز وجود المحكمة في العالم العربي بالتعاون مع الكويت.

وأضاف ان «الكويت قامت في الماضي بتمويل الترجمة العربية لقواعد التحكيم الخاصة بمحكمة التحكيم الدائمة وعقدت مؤتمرا في مطلع العام الماضي لبحث إمكانية التعاون مع المحكمة في المستقبل».

وعقب اللقاء قدم المستشار في سفارتنا في لاهاي ورئيس اللجنة المالية والإدارية في المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم المستشار طارق الشميمري عرضا حول ولاية المحكمة وأنشطتها وأحكامها وقضاياها.

وأشار الشميمري الى ان الكويت ساهمت بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في إنشاء صفحة عربية على موقع المحكمة الإلكتروني.

وأوضح ان هناك اتجاها دوليا جديدا لتسوية المنازعات من خلال التحكيم الدولي لأنه أسرع وأقل تكلفة من الطرق التقليدية للتحكيم. وأكد الشميمري انه لا يمكن لأي بلد أن يؤثر على عملية صنع القرار في محكمة التحكيم الدائمة.

ويضم الوفد المرافق للعزب سفيرنا لدى هولندا شملان الرومي والمستشار في السفارة علي الذايدي.