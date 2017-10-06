اختارت الجائزة الأوروبية للشباب (EYA) المهندسة الكويتية منار الحشاش عضوا في هيئة تحكيم اللجنة العليا للجائزة ضمن 22 خبيرا تكنولوجيا من أوروبا لتكون الوحيدة من خارج القارة للمرة الأولى في تاريخ الجائزة.

وقالت م.الحشاش في تصريح لـ «كونا» أمس الخميس انه سيتم تكريم الفائزين في الجائزة الأوروبية للشباب وعددهم ثمانية من اصل 100 متسابق في مؤتمر الجائزة السنوي الذي يقام في النمسا نهاية نوفمبر المقبل بعد ان اختارتهم هيئة التحكيم خلال اجتماعاتها في كوسوفو من 28 سبتمبر الماضي إلى يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضحت ان هذه الجائزة هي مسابقة خاصة بشباب أوروبا تقام برعاية ودعم من مجلس الاتحاد الأوروبي لتحفيز شباب أوروبا على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة مبتكرة وإبداعية لإيجاد حلول إلكترونية لمواجهة التحديات الاجتماعية والثقافية والبيئية والاقتصادية الأكثر إلحاحا في أوروبا وفقا لأهداف خطة الاتحاد الأوروبي (أوروبا 2020) وإيجاد حلول للدول الحليفة مع الاتحاد الأوروبي.

وأفادت بأن مشاركتها كعضو هيئة التحكيم التي جاءت بدعوة من مديرة الجائزة الأوروبية د.بيرغت كولب تعد الأهم بالنسبة لها، حيث إنها الهيئة الوحيدة المفوضة باختيار الفائزين من دول أوروبية مختلفة وهي بريطانيا وألمانيا واسبانيا وهولندا وفنلندا والنمسا.

وأشارت إلى أن الجائزة اختارتها مرشدا قبل سنتين ضمن البرنامج الإرشادي التعليمي المتخصص لدعم المتسابقين، حيث يضم هذا البرنامج عددا من الخبراء بهذا المجال تكون مهمتهم دعم المتأهلين للنهائيات بتوجيههم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتقديم الاستشارات الفنية لتطوير مشاريعهم ووضع استراتيجية لمشاريعهم بما يساهم بنجاحها في المستقبل، لافتة إلى أنها كانت أول مرشد يتم اختياره من غير الأوروبيين.