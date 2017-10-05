فرج ناصر

أصدرت وكيلة وزارة الأشغال العامة، م.عواطف الغنيم، قرارات عدّه بشأن سد الوظائف الإشرافية لعدد من المدراء ورؤساء الأقسام بالوزارة، حيث تم تعيين ابتسام الغنام مديرة إدارة المستشاريين لقطاع المشاريع الإنشائية، وتكليف سرور العتيبي كمدير إدارة الدراسات الاستشارية لقطاع المشاريع الإنشائية، بالإضافة إلى عمله القيام بأعمال مدير التخطيط والمتابعة بقطاع المشاريع الإنشائية، وكذلك تكليف زهور القطان رئيسة مكتب التخطيط والمتابعة بالإضافة إلى عملها القيام بأعمال رئيس مكتب البنية التحتية بقطاع الصيانة.



ومن جانب آخر، اكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية، حمد الغريب، أن الوزارة لن تطلب من ديوان الخدمة المدنية استثناء أي موظف من البصمة الإلزامية الجديدة والتي أقرها الديوان مؤخرا، مؤكدا أن الوزارة ملتزمة بكافة التعليمات الواردة إليها من ديوان الخدمة المدنية.