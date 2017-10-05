فاز طلبة وباحثون كويتيون جامعيون بخمس جوائز من اصل تسع في المؤتمر العربي الخامس للـ(روبوت) الذي يشجع الباحثين على الابتكارات في مجال علوم الانسان الالي (روبوت).



وجاء في حفل توزيع الجوائز الخاصة بالمؤتمر الذي اختتمت فعالياته اليوم برعاية ولي عهد امارة دبي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم حصول الطالب الكويتي فهد الفهد على المركز الاول في فئة تطوير ال(روبوتات) الطائرة من دون طيار لإصلاح الأراضي الزراعية.



كما حصلت الطالبة زينب البقصمي على المركز الثاني في الفئة نفسها عن ورقة علمية مقدمة لاستخدام نظام خبير للكشف عن البكتيريا في المختبرات.



وفازت الطالبة الكويتية ليلى بوعباس بالمركز الاول لافضل ملصق (بوستر) تعليمي تكنولوجي قامت بتصميمه ويتحدث عن موضوع علمي متعلق بال(روبوتات) فيما حصلت الطالبة بتول دشتي على المركز الثالث في الفئة نفسها عن ملصق علمي يبين تجربة استخدام الروبوت لتوضيح وشرح مسائل رياضية للأطفال باستخدام روبوت(كوزمو) بدل المدرس.



وحصل نائب رئيس الجمعية العربية (للروبوت) وعضو هيئة تدريس بقسم هندسة الكمبيوتر بجامعة الكويت د.عبدالله المطوع بالمركز الثاني في فئة (تجارب مميزة في الأوراق العلمية).



وقال المطوع عقب الانتهاء من توزيع الجوائز ان المؤتمر العربي الخامس للروبوت شهد أكبر عدد مشاركات كويتية موضحا أن معظم المراكز الفائزة بأفضل أوراق علمية وملصقات كانت من نصيب قسم هندسة الكمبيوتر بجامعة الكويت.



واشاد المطوع بالوجود الكويتي "الواضح" من قبل باحثين وأكاديميين وطلبة كويتيين قدموا أوراق عمل ساهموا من خلالها في انجاح ورش العمل المصاحبة للمؤتمر.



واشار الى استعراض المؤتمر أحدث التقنيات في مجال الروبوتات في مجالات مختلفة منها مجال التعليم واستخدام الروبوت في التدريس ومجال الأمن من خلال وجود أول روبوت شرطي في المعرض من انتاج دولة الإمارات وتطبيقات حكومية مثل استخدام الروبوت الطيار لتوصيل وثائق مهمة واستخدامه لخدمة قطاعات حيوية كخفر السواحل وتطبيقات أخرى كثيرة.



وذكر ان المؤتمر تنظمه الجمعية العربية للروبوت بشكل دوري وتختار كل عام عاصمة عربية لإقامته موضحا انه حظي هذا العام باستضافة اماراتية "متميزة".



وتوجه المطوع بالشكر الى كل من جامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي لدعم الوفد الكويتي للمشاركة في المؤتمر مشددا على اهمية الدور التي تلعبه هاتان المؤسستان في تشجيع الابداعات والابتكارات الكويتية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

من ناحيتها أعربت نائب رئيس الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات وعضو هيئة التدريس بكلية التربية الأساسية د.عبير العميري عن سعادتها بفوز الوفد الكويتي بجوائز عدة متعلقة ببحوث الروبوت معتبرة ذلك مؤشرا على تميز الكوادر الكويتية المتخصصة في هذا المجال.

وأكدت اهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات والتي تساهم في نشر الوعي المعرفي بعلم الروبوت والذكاء الصناعي وتبادل الخبرات العربية والعالمية والاطلاع على التجارب العالمية والعربية في مجال استخدامات الروبوتات.



واوضحت أنه تم خلال المؤتمر تبني الجمعية العربية للروبوت المقترح المقدم لتطوير(مسابقة ابتكار) ضمن البطولة العربية للروبوت مشددة على أن وجود مثل هذه المسابقة "سيفتح افاقا جديدة من الإبداع العربي لخوض تحديات عالمية ومحلية على حد سواء".



من جهته اكد مدير مركز (الروبوت الكويتي) سالم الكندري اهمية المشاركة في مثل هذه المؤتمرات التي تزود المشاركين بالمهارات العملية اللازمة للتعامل مع أنظمة الروبوت وتكوين شبكة علاقات بين المهتمين في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي في الدول العربية.



وشارك في فعاليات المؤتمر العربي الخامس للروبوت أكثر من 550 باحثا وأكاديميا وطالبا من مختلف الدول العربية والأجنبية مثل اليابان وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية واشتمل على ورش عمل ودورات وأوراق عمل وملصقات علمية تعكس الابداعات العربية في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي.