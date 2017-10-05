

بدأت لجنة التعاون الكويتية التركية المشتركة اليوم في العاصمة التركية انقرة اجتماعات دورتها الرابعة بمقر هيئة رئاسة الاركان التركية لبحث سبل تعزيز العلاقات ومختلف أوجه التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين.



وترأس وفد رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط العميد الركن محمد الكندري في حين ترأسه عن الجانب التركي رئيس ادارة العلاقات الخارجية برئاسة الأركان التركية العميد نجاتي غوندوز.



وتأتي لجنة التعاون المشترك انطلاقا من العلاقات التاريخية الثنائية التي تجمع دولة الكويت وجمهورية تركيا تنفيذا للتوجيهات العليا للقيادة السياسية والعسكرية لتعميق وتوطيد العلاقات الى جانب تكريس التعاون بين البلدين في شتى المجالات العسكرية.



وأبدى الجانبان ارتياحهما للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات من حيث التعاون مع التطلع الى مواصلة العمل من أجل الإرتقاء بهذا التعاون لآفاق أوسع.



وفي سياق متصل استقبل رئيس هيئة التخطيط الاستراتيجي برئاسة الأركان التركية اللواء ياووز تورك غنجي في وقت سابق اليوم العميد الركن الكندري حيث تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول البيئة الاستراتيجية في المنطقة والمسائل العسكرية ذات الاهتمام المشترك.



ونقل الكندري خلال لقاءه مع تورك غنجي تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح ورئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف الصباح للقيادة العسكرية التركية.



كما نقل تمنيات القيادة العسكرية الكويتية للقوات المسلحة التركية بتحقيق المزيد من التقدم وتطلعاتهم الى دفع مسيرة التعاون العسكري بين البلدين الى المزيد من الفعاليات في المستقبل.



وكان وزير الدفاع قد أجرى في أغسطس الماضي زيارة رسمية الى انقرة بحث خلالها مع نظيره التركي نور الدين جانيكلي التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجال العسكري.