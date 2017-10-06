

مكتبتي

«مياو لا تحب لونها»

عنوان القصة طريف للغاية، وتجذبنا لقراءتها ومعرفة محتوياتها، وهي من تأليف الكاتبة مها عاطف الشهري. القصة تتحدث عن حيوان لطيف اسمه مياو، وهي قطة برتقالية اللون، مياو لا تحب لونها وتتمنى أن يتغير.ترى أي لون يعجبها؟ رسوم القصة متقنة وتحاكي أسلوب رسم الأطفال، وألوانها شمعية.قصة طريفة وممتعة تأخذ الطفل إلى عالم مختلف كليا، وهو عالم الحيوان. كتبت لتنمي خياله وتعلمه أنواع الحيوانات وألوانها وأشكالها، بالإضافة إلى الألوان الزاهية. وقد رسمت بإتقان لتحاكي أسلوب الأطفال في الرسم بسحر ألوانها الشمعية. «يوم خارج المدرسة»

أربع مشكلات ‬يواجهها أربعة فتيان ظرفاء في ‬أربع قصص مستقلة ‬يتضمنها الكتاب وسط مغامرات ومواقف مثيرة، ‬يثبتون خلالها أنهم جديرون بالإعجاب. ‬الفتى الأول يعاني مشكلة كونه يكره الدرس ويحب اللعب! وهذه مشكلة صعبة ومعقدة بالنسبة لتلميذ مدرسة. أما الثاني فقد وجد نفسه ذات يوم مع عدد من رفاقه في كهف مظلم ومعرضين أنفسهم لخطر عظيم. والثالث يعاني من مشكلة الخجل من التكلم في الصف. أما الفتى الرابع فيعاني من مشكلة الغربة بعد انتقاله من مدرسة القرية إلى مدرسة المدينة. مجموعة قصص أحادثها مسلية وبسيطة تتناسب مع ذهنية القارئ الناشئ. حاز هذا الكتاب جائزة الهيئة اللبنانية لكتب الأولاد لكتب المرحلة العمرية 10 ـ 12 سنة. «صندوق ضاري»

ضاري لديه سر في الصندوق، والأحداث التي سنتعرف عليها من حوله ستظهر صدق نواياه ونهاية ما يخفيه. قصة من التراث الكويتي تساعد الطفل على فهم أهمية الصداقة والإيثار في سبيل مساعدة الصديق. القصة من تأليف: شيخة الدوسري، ورسوم: صالح مهدي جاسم، ونشر: كشمش للإنتاج الإبداعي. «الصديقات»

سلسة تربوية فريدة يقرأها الصغار من 6 إلى 8 سنوات، ويقرأها الكبار للصغار من 3 إلى 5 سنوات، هدفها تطوير شخصية الطفل وإدراكه وتحفيز خياله بأسلوب مثير.

ينتقل الطفل من خلال شخصيات محببة ومغامرات شيقة إلى فضاء معرفي وتربوي رحب، حيث يتم نقل المعلومة بطريقة تمتع الصغار وتنغرس عميقا في عقولهم الفتية.

تحتوي هذه السلسلة على 20 قصة تتنوع أحداثها ومعلوماتها، فمرة تتكلم عن يوسف الذي يستكشف المدينة على ظهر الجمل الطائر، ومرة عن ذكرى التي تحكي لأمها أحداث أول أيامها في المدرسة، ثم عن تلك القطة الصغيرة التي ظنت أنها ابنة الأسد «ملك الغابة»، وأخرى عن الطفل كريم وحديثه الشيق مع فرشاة أسنانه التي نسي أن يستخدمها قبل أن ينام، وغير ذلك من القصص الجميلة التي صيغت بأسلوب تربوي فريد.

السلسلة من تأليف عمر الصاوي ونشر مكتبة العبيكان.

أبنائي الصغار

د.طارق البكري

تميز عن غيرك

إعداد: د.طارق البكري

علينا أن نحاول دائما ـ أيها الأصدقاء ـ أن نكون مبتكرين ومبدعين ومتميزين عن الآخرين، لأن التميز يجعلك مختلفا عن غيرك ويجعل الانظار تتجه إليك، وكلما كان الانسان مبدعا كانت أفكاره وأعماله وتصرفاته مبتكرة متميزة واستحق اهتمام الآخرين وتقديرهم، حيث يستطيع كل من حوله أن يكتشف بسهولة تميزه واختلافه.

والتميز الذي نقصده هو التميز الإيجابي بكل تأكيد، وليس ذلك التميز القائم على المشاكسة والمخالفة لمجرد المخالفة.

ولا يعني التميز والاختلاف أن ننقلب على قيم المجتمع وتقاليده، بل هذا شيء مختلف تماما عن التميز المقصود، أن تكون متميزا لا يعني أن ترفض القيم السامية والأخلاق الحميدة، التميز الحقيقي هو الذي ينبع من هذه الأخلاق وهذه القيم، حيث يستطيع الإنسان المبتكر أن يقدم الكثير من الأفكار الجديدة التي تجعل الجميع ينظرون إليه باحترام وتقدير.

ولا يكون التميز فعالا إلا إذا كان أصيلا مرتبطا بالواقع، يأتي من القلب، ويتداخل معه. أما الاختلاف الذي لا يرتبط بما حوله فضرره أكثر من نفعه.

فما أجمل التميز في بيئة متميزة مترابطة متلاحمة.. يقدر كل شخص متميز تميز الآخر ويحترمه. كن متميزا تكن محبا للجميع وناجحا مع الجميع.

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حزايتنا





منى تتعلم الخياطة

منى تحب الذهاب إلى السوق. وأكثر ما يعجبها الأثواب الملونة في واجهات المحال.

سألت أمها: كيف يصنعون هذه الملابس الرائعة؟

أجابتها: هنالك مصانع كبيرة، يعمل بها الآلاف، وفي الماضي كانت الثياب تصنع يدويا فقط، لكن اليوم هنالك آلات حديثة توفر الوقت والجهد، ومع ذلك هنالك خياطون ما زالوا يعملون بأيديهم، ومعظم الأغنياء يفضلون الملابس التي تصنع خصيصا لهم بواسطة مصممين من مختلف أنحاء العالم.

قالت منى: أريد أن أتعلم خياطة الثياب.

اختارت منى في مدرستها نشاط الخياطة، واشتركت في ناد لتتعلم أصول هذه المهنة الجميلة. أصبحت منى تخيط ثيابا، لعبها، وتصلح ثياب أبيها، وتقصر بنطالها، وتصنع ستائر للمدرسة وأغطية للطاولات، وصارت تخيط لصديقاتها أثواب لعبهن.

كبرت منى.. وعندما أصبحت شابة صار عندها مصنع للثياب. فتحت للمصنع فروعا كثيرة، وأصبحت مصممة مشهورة وغنية، وصارت صور منى وأزياؤها تنشر على صفحات المجلات الخاصة بالفن والأزياء.

قصة مصورة









كليلة ودمنة

الثعلب والطبل

تقول حكاية شهيرة من حكايات «كليلة ودمنة»، إن ثعلبا أتى أجمة، وهي الشجر الكثير الملتف، فسمع صوتا عظيما، فتوجه نحوه فوجده طبلا ضخما معلقا على غصن شجرة، وكانت الأغصان تضربه مع حركة الريح..

ظن متوهما أن الطبل ضخم من كثرة الشحم واللحم، واكتشف بعد أن بذل جهدا حتى شقه، أن الطبل أجوف لا شيء فيه..

فقال: «لا أدري لعل أفشل الأشياء أجهرها صوتا وأعظمها جثة».





شعر

فلنُوقِفْ عَمَلَ الأطفَال

شعر: محمد جمال عمرو

فلنُوقِفْ عَمَلَ الأطفَالِ

لِغَدٍ أحْلَى للأجْيَالِ

لِغَدٍ نَزْرَعُ فِيْهِ الأمَلا

فلْنَهْتِفْ صَحْبِي: لا عَمَلا





***

ما أقسَى عَمَلَ الأطْفَالِ!

يَجْعلُهُمْ فِي أسْوأ حَالِ

هذا يشتُمُهُمْ ويَصِيْحُ

واللفْظُ مُسِيءٌ وقَبِيْحُ

عَمَلٌ بِدُرُوبٍ مَجْهُولَةْ

ما ذَاقُوا طَعْمَاً لِطُفُولَةْ

***

أنَا طِفْلٌ فِي عُمْرِ الوَرْدِ

أعْمَلُ فِي الحَرِّ وفِي البَرْدِ

أتمَنّى أنْ أحْيَا فَرِحَا

أنْ ألهُوَ، أنْ ألعَبَ مَرِحَا

لنْ أُمْضِيَ وقْتِيَ فِي العَمَلِ

حَقِّقْ لِيْ يَا رَبِّي أمَلِي

***

أُمْنِيَتِي صَحْبِي أُمْنِيَتِي

أنِّي أرْجِعُ لِلمَدْرَسَةِ

أستَمْتِعُ فِيْهَا بِكِتَابِي

فِيْهَا ألهُو مَع أصْحَابِي

لَكِنِّي يَمْنَعُنِي عَمَلِي

أمَلِي أنْ يَتَحَقَّقَ أمَلِي

***

الدّنْيَا شُغِلَتْ بِالطِّفْلِ

حتّى لا يَبْقَى فِي الشُّغْلِ

وتُقَامُ لَهُ المُؤتَمَرَاتُ

تَعْمَلُ تَعْمَلُ جَمْعِيّاتُ





تَهْتَمُّ بِهِ كُلُّ الدُّوَلِ

لَنْ يَبْقَى طِفْلٌ فِي عَمَلِ

هل تعلم؟





٭ الفرس يستطيع أن يبقى واقفا على أقدامه شهرا كاملا.

٭ باريس أنشأت أول حديقة حيوانات في العالم في عام 1793.

٭ الأخطبوط تنمو ذراع له إذا فقد أحد أذرعه الطويلة.

٭ عدد أسنان البعوضة 47 سنا وعدد أسنان الأرنب 28 سنا، وعدد أسنان الفيل 32 سنا، وعدد أسنان الجمل 34 سنا، وعدد أسنان الكلب 42 سنا.

٭ صوت الأم من أول الأصوات التي يميزها الطفل عن باقي الأصوات.

٭ 100 مليار خلية يتكون منها المخ البشري، حيث تسيطر هذه الخلايا على





الأعصاب والعضلات وأجهزة الجسم الأخرى.

٭ بيضة النعامة من أكبر البيض في العالم، وتزن ما يقارب 2 كيلوغرام، ويبلغ سمك قشرة النعامة ما يقارب 1.5 ميلمتر، بحيث يستطيع شخص وزنه 126.98 كيلوغراما أن يقف على البيضة دون أن تتكسر.

٭ النحلـة تـرفـرف بجنـاحيهــا ما يقارب 350 مرة في كل ثانية.







لغتنا الجميلة

تَفْصِيل الأوْصَافِ بِالكَثْرَةِ





٭ رَجُل ثَرْثَار: كَثِيرُ الكَلاَم.

٭ رَجُل جُرَاضِم: كَثِيرُ الأكْلِ.

٭ رَجُل خِضْرَم: كثِيرُ العَطِيَّةِ.

٭ رَجُل أشْعَر: كَثِيرُ الشَّعْرِ.

٭ فَرَس غَمْر وجموم: كثير الجري.

٭ امْرَأَةٌ نَثُورٌ: كَثِيرَةُ الأوْلادِ.

٭ امرَأَة مِهْزَاق: كَثِيرَةُ الضَّحِكِ.

٭ عَيْن ثَرَّةُ: كَثِيرَةُ المَاءِ.

٭ بَحْرٌ هَمُوم: كَثِيرُ المَاءِ.





٭ سَحَابَةٌ صَبِيرٌ: كَثِيرَةُ المَاءِ.

٭ شَاة دَرُورٌ: كَثِيرَةُ اللَّبَنِ.

٭ رَجُلٌ لَجُوج ولَجُوجَةٌ: كَثِيرُ اللَّجَاجِ.

٭ رَجُل مَنُونَة: كَثِير الامْتِنَانِ.

٭ كَبْش أصْوَفُ: كَثِيرُ الصُّوفِ.

٭ بَعِير أوْبَرُ: كَثِيرُ الوَبَرِ.

اختلافاتبين الصورتين عشرة اختلافات حاول أن تجدها في أقصر وقت ممكن.









متاهة







لون