موسى أبوطفرة

أصدر نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد قرارا بتعيين 129 ضابطا في مناصب جديدة، وفيما يلي الأسماء:

عقيد ركن حمد فهاد مبارك - ركن أول أمن - قيادة العمليات والخطط

عقيد مشبب مطلق جلال - ركن أول أمن - قيادة الاسناد

عقيد ركن عيسى عبدالله فرحان - ركن أول قوى بشرية - قيادة الاسناد

عقيد محمد مجعد ميزر - ركن أول إدارة ومتابعة - مديرية العمليات

عقيد أنور خالد صفر - ركن أول الاقسام الطبية المساندة - مديرية الخدمات الطبية

مقدم حقوقي عبدالعزيز رجا ضيف الله - ركن أول الفتوى والبحوث القانونية - مديرية الشؤون القانونية

مقدم محمد يوسف ابراهيم - ركن أول لياقة بدنية - فرع الاتحاد الرياضي

مقدم ركن تركي زيد عايد - ركن أول خطط - فرع التدريب - قيادة الحماية والتعزيز

مقدم فهد بادي هادي - ركن أول لعبة الحرب والأزمات - فرع ميدان التدريب التشبيهي

مقدم ركن ناصر مجبل محمد - ركن أول تدريب - فرع مركز الدفاع الكيماوي والرصد الاشعاعي

مقدم عبدالله مانع راشد - ركن أول أمن - قيادة الحماية والتعزيز

مقدم ركن ناصر نايف عبيد - ركن أول أنظمة وشبكات - فرع الاتصالات

مقدم حقوقي محمد غنيم عايد - ركن أول قضايا - فرع القضايا والتنفيذ

مقدم مهندس ادريس عيسى عبداللطيف - ركن أول تجهيز فني - فرع الصيانة - مديرية ادارة المرافق

مقدم بدر توفيق سالم - ركن أول ادارة ومتابعة - مديرية التجهيز والعقود

مقدم مهندس ابراهيم علي ابراهيم - ركن أول شبكة المعلومات - فرع الدعم الفني والتشغيل

مقدم نواف خرسان غصين - ركن أول مسابقات - فرع الاتحاد الرياضي

مقدم حقوقي مشعل عبدالرحمن حمد - ركن أول صياغة قانونية - فرع الصياغة القانونية والعقود

مقدم فهد عواد دودان - ركن أول محاسبة - فرع الخدمات الاقتصادية

مقدم ركن عبدالعزيز دغمي دابي - ركن أول تفتيش الجاهزية - فرع التفتيش العسكري

مقدم ركن أحمد عبدالله احمد - ركن أول خطوط - فرع الاتصالات

مقدم ركن محمد مبارك محمد - ركن أول إسناد - مركز الدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي

مقدم عادل حمود شارع - ركن أول تدريب المايلز والاسلحة الخفيفة - ميدان التدريب التشبيهي

مقدم مهندس محمد علي عبدالمحسن - ركن أول مشاريع تكنولوجية - فرع مشاريع النظم

مقدم حقوقي عبدالله عبدالوهاب خلف - ركن أول عقود - فرع الصياغة القانونية والعقود

مقدم مهندس محمد عبدالرزاق مناور - ركن أول صيانة - فرع الصيانة

مقدم ناصر سلمان ناصر - ركن أول خصميات - فروع الرواتب

مقدم حقوقي نواف محمد شريدة - ركن أول تحقيقات - فرع التحقيقات والمجالس العسكرية

مقدم هذال عارف ثنيان - ركن أول تدقيق - فرع المتابعة والتدقيق

مقدم مهندس بطي جاسم محمد - ركن أول مركز الاطفاء والانقاذ - فرع الاطفاء

مقدم نادر حسين فالح - ركن أول وقود - فرع الإمداد والتموين

مقدم مهندس مخلد ضحوي بداي - ركن أول إشراف هندسي - فرع تنفيذ وصيانة المنشآت

مقدم خالد سعود ظمن - ركن أول وسائل النقل والمعدات - فرع الميزانية

مقدم حمد عبدالرحمن صالح - ركن أول تشغيل - فرع ادارة معسكر الصمود

مقدم عبدالناصر بدر أحمد - ركن أول آلة القربة - فرع الموسيقى

مقدم فهد صنت شمروخ - ركن أول تدريب - ركن عمليات وتدريب - قيادة الإسناد

مقدم مهندس عبدالله راشد مطلق - ركن أول ادارة الآليات - مديرية الإمداد والنقليات

مقدم ركن سلف محمد سلف - ركن أول ميادين التدريب - فرع الرماية

مقدم ركن نادر محمد ناصر - ركن أول عمليات وتدريب - جناح الطيران

مقدم ركن أحمد فالح محمد - ركن أول تدريب مشترك - فرع التدريب - مديرية العمليات

مقدم ركن طلال حماد عليان - ركن أول مركز تدريب ضباط الصف والافراد

مقدم عبدالعزيز سعد محمد - ركن أول إدارة ومتابعة مديرية الاسناد القتالي

مقدم بدر ناصر عبدالعزيز - ركن أول مركز التدريب التخصصي - مديرية العمليات والتدريب

مقدم ابراهيم عدنان ابراهيم - ركن أول تطوير النظم - فرع مشاريع النظم

مقدم فهد عبدالمحسن فهد - ركن أول عمليات وتدريب - فرع الطوارئ الفنية

مقدم بسام سلمان نافع - ركن أول المعسكرات والمنشآت - فرع الأمن

مقدم طلال عبدالعزيز حمد - ركن أول عمليات وتدريب - مساعد آمر الشرطة العسكرية

مقدم مهندس بدر يوسف عبدالرزاق - ركن أول مركز الإسناد - فرع الطوارئ الفنية

مقدم مهندس محمد حسين محمد - ركن أول تشغيل - فرع ادارة معسكر التحرير

مقدم عمر عبداللطيف عيسى - ركن أول المهام - مكتب وكيل الحرس الوطني

مقدم حقوقي محمد سعود ناصر ـ ركن اول مجالس العسكرية ـ فرع التحقيقات والمجالس العسكرية

مقدم مهندس يعقوب حسن عبدالرحمن ـ ركن اول آليات مدرعة ـ فرع المشاغل الثقيلة

مقدم بدر سعد رويشد ـ ركن اول علاقات عامة ـ فرع العلاقات العامة ـ مديرية التوجيه المعنوي

مقدم فهد سعد راشد ـ ركن اول مجلة الحرس الوطني ـ فرع الصحافة والاعلام

مقدم فالح محسن بداح ـ ركن اول التخطيط والتدريب ـ مديرية مكتب وكيل الحرس الوطني

مقدم رائد محمد نايف ـ ركن اول توعية ـ فرع الصحافة والاعلام

مقدم ثامر علي قطيم ـ ركن اول قوى بشرية ـ قيادة الشؤون المالية والتجهيز

مقدم انور حمود حسين ـ ركن اول البروتوكولات ـ مديرية العمليات

مقدم خالد مناور حجنف ـ ركن اول تنسيق الميزانية ـ قيادة الشؤون المالية والتجهيز

مقدم مساعد غنيم عواد ـ ركن اول متابعة ـ فرع المتابعة والتدقيق

مقدم نادر عايض بريك ـ ركن اول عمليات ـ مركز الدفاع الكيماوي والرصد الاشعاعي

مقدم مهندس محمد سامي محمد ـ ركن اول مشغل فني ـ فرع الاتصالات

مقدم محمد بريك شباب ـ ركن اول ادارة ومتابعة ـ مديرية الشرطة العسكرية

مقدم محمد طلال مجيم ـ ركن اول تحقيقات امنية ـ مديرية الامن العسكري

مقدم ركن يوسف ناجم محمد ـ ركن اول استعداد قتالي ـ فرع الخطط

مقدم بدر عبدالعزيز عبدالله ـ ركن اول تفتيش المعسكرات والمنشآت ـ فرع التفتيش العسكري

مقدم فايز محمد حمود ـ ركن اول ادارة ومتابعة ـ مديرية التعليم العسكري

مقدم خالد نومان دحيلان ـ ركن اول بعثات وتفرغات ـ فرع التأهيل

مقدم مهندس حمد جاسم محمد ـ ركن اول تخطيط هندسي ـ فرع تخطيط المشاريع

مقدم سعد سردي عوض ـ ركن اول التعيين والعقود الخاصة ـ فرع التعيينات والعلاوات

مقدم احمد ابراهيم حمزة ـ ركن اول مراسم وتشريفات ـ فرع العلاقات العامة ـ التوجيه المعنوي

مقدم ناصر بدر محمد ـ ركن اول اوامر شراء وتدقيق ـ فرع التجهيز المحلي

مقدم احمد داود سليمان ـ ركن اول مكتب القيادة ـ قيادة الشؤون المالية والتجهيز

مقدم مهندس محمد عبدالعزيز عباس ـ ركن اول المنظومة الامنية ـ فرع ادارة الانظمة الامنية

مقدم سطام مطلق عويد ـ ركن اول الفحص الطبي ـ فرع العيادات التخصصية والفحص الطبي

مقدم حقوقي حمد ابراهيم عثمان ـ ركن اول مراقبة ومتابعة فنية ـ مديرية الشؤون القانونية

رائد عيسى ياسين محمد ـ ركن اول تنسيق وتجهيز ـ فرع مدرسة الضباط

رائد يعقوب سلطان يعقوب ـ ركن اول مركز تدريب الاغرار ـ فرع مدرسة ضباط الصف والافراد

رائد سليمان عادل سالم ـ ركن اول عمليات ـ كتيبة حماية المنشآت الثانية

رائد علي فهد عبدالرحمن ـ ركن اول سلاح وذخيرة ـ فرع الامداد والتموين

رائد مسفر دواس مانع ـ ركن اول عمليات ـ كتيبة الامن الداخلي 26

رائد فهد مبارك سابر ـ ركن اول عمليات وتدريب ـ مساعد آمر لواء الامن الداخلي

رائد عبدالرحمن سعود فلاح ـ ركن اول فريق التخلص الاول ـ فرع الهندسة

رائد مزيد محمد عبدالله ـ ركن اول عمليات ـ كتيبة المشاة الآلية 91

رائد مرزوق محمد مرزوق ـ ركن اول مراكز الاسنان ـ فرع العيادات التخصصية والفحص الطبي

رائد اسماعيل خليل اسماعيل ـ ركن اول ادارة القوة ـ فرع التخطيط الاستراتيجي

رائد مشاري مشعل ذكرالله ـ ركن اول عقود اجهزة ومعدات ـ فرع التجهيز الخارجي

رائد مهندس طارق غنام حمد ـ ركن اول ادارة مشاريع هندسية ـ فرع تخطيط المشاريع

رائد مسفر فرج فهيد ـ ركن اول مستودعات ـ فرع الامداد والتموين

رائد يعقوب سلطان يعقوب ـ ركن اول ادارة ومتابعة ـ مديرية الشؤون المالية

رائد خالد صحن رفاعي ـ ركن اول انهاء الخدمة وسجل الغياب

رائد طلال حامد عبدالقادر ـ ركن اول دعم فني ـ فرع ادارة الانظمة الامنية

رائد فهد مبارك علي ـ ركن اول اسواق مركزية ـ فرع الخدمات الاقتصادية

رائد ناصر خالد مناور ـ ركن اول علاوات وبدلات ـ فرع التعيينات والعلاوات

رائد مهندس احمد علي عبدالله ـ ركن اول خدمات المستخدمين ـ فرع الدعم الفني والتشغيل

رائد عادل قناص عواد ـ ركن اول مشاريع انشائية ـ فرع الميزانية

رائد فهد حمد فهد ـ ركن اول محاسبة وتدقيق ـ فرع الصندوق الاجتماعي

رائد محمد راشد محمد ـ ركن اول معايير الجودة ـ فرع التفتيش التخصصي

رائد عبدالعزيز راشد عبدالله ـ ركن اول جمع وتحليل المعلومات ـ فرع المعلومات

رائد عبدالله معجب عبدالله ـ ركن اول فريق التخلص الثاني ـ فرع الهندسة

رائد فواز احمد حمدان ـ ركن اول مشغل مركز عمليات ـ فرع الطاقم الثاني

رائد احمد مسفر محسن ـ ركن اول تحذيرات وتوقعات ـ فرع الدفاع الكيماوي والرصد الاشعاعي

رائد خالد علي طارش ـ آمر كتيبة النقليات الثانية ـ فرع النقليات

رائد احمد صلاح محمد ـ ركن اول ادارة ومتابعة ـ مديرية القوى البشرية

رائد يوسف راشد يوسف ـ ركن اول المصروفات المختلفة ـ فرع الميزانية

رائد جراح محمد احمد ـ ركن اول حاسب آلي ـ فرع الحاسوب واللغات

رائد فيصل سليمان علي ـ ركن اول قوى بشرية ـ قيادة العمليات والخطط

رائد فيصل لافي مكمي ـ ركن اول عقود صيانة وخدمات ـ فرع العقود

رائد جاسم محمد عايض ـ ركن اول سكرتارية ـ فرع السكرتارية والعلاقات العامة

رائد نواف عبدالله محمد ـ ركن اول آلات نحاسية ـ فرع الموسيقى

رائد طلال بعثان طامي ـ ركن اول التنظيم والهياكل ـ فرع التنظيم

رائد علي حسين علي ـ ركن اول ادارة ـ فرع الادارة والسجل

رائد عبدالوهاب عدنان عبدالوهاب ـ ركن اول اعلام ـ فرع الصحافة والاعلام

رائد خالد عوض مطلق ـ ركن اول اجازات ـ فرع شؤون الخدمة

رائد عيسى احمد عيسى ـ ركن اول متابعة فنية ـ فرع المتابعة ـ مكتب وكيل الحرس الوطني

رائد عمر حسن عبدالله ـ ركن اول استعلام امني ـ فرع المعلومات

رائد عبدالله حثلان عبدالله ـ ركن اول تفتيش وقائي ـ فرع الهندسة

رائد عمر عبدالعزيز غريب ـ ركن اول اجهزة وتراخيص ـ فرع ضبط الجودة المعلوماتية

رائد مهندس سليمان ناصر عبدالكريم ـ ركن اول متابعة المنشآت والمباني الجاهزة ـ فرع تنفيذ وصيانة المنشآت

رائد مهندس فواز احمد عبدالواحد ـ ركن اول استشارات هندسية ودعم فني ـ فرع تخطيط المشاريع

رائد عبدالمحسن محمد عبدالمحسن ـ ركن اول تدقيق الرواتب ـ فرع الرواتب

رائد عبد الرحمن خالد عبد الرحمن- ركن أول بنوك- فرع الرواتب

رائد محمد علي محمد ـ ركن اول عقود اسلحة وذخيرة ـ فرع التجهيز الخارجي

رائد بلال سلمان بلال ـ ركن اول متابعة وتنسيق ـ فرع نادي الضباط

رائد محمد مصطفى احمد ـ ركن اول عقود آليات عسكرية ـ فرع التجهيز الخارجي

رائد مشعل سعيد مجاهد ـ ركن اول صحافة ـ فرع الصحافة والاعلام

نقيب مهندس محسن مفرح حسن ـ ركن اول مشاريع الصيانة بالوكالة ـ فرع تنفيذ وصيانة المنشآت

نقيب سالم ابراهيم يوسف ـ ركن اول المستلزمات السلعية والادامة بالوكالة ـ فرع الميزانية