twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email تعيين وتكليف 243 ضابطاً في الحرس الوطني بمناصب جديدة الجمعة 2017/10/6 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1371 A+ A- موسى أبوطفرة أصدر نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد قرارا بتعيين 129 ضابطا في مناصب جديدة، وفيما يلي الأسماء: عقيد ركن حمد فهاد مبارك - ركن أول أمن - قيادة العمليات والخطط عقيد مشبب مطلق جلال - ركن أول أمن - قيادة الاسناد عقيد ركن عيسى عبدالله فرحان - ركن أول قوى بشرية - قيادة الاسناد عقيد محمد مجعد ميزر - ركن أول إدارة ومتابعة - مديرية العمليات عقيد أنور خالد صفر - ركن أول الاقسام الطبية المساندة - مديرية الخدمات الطبية مقدم حقوقي عبدالعزيز رجا ضيف الله - ركن أول الفتوى والبحوث القانونية - مديرية الشؤون القانونية مقدم محمد يوسف ابراهيم - ركن أول لياقة بدنية - فرع الاتحاد الرياضي مقدم ركن تركي زيد عايد - ركن أول خطط - فرع التدريب - قيادة الحماية والتعزيز مقدم فهد بادي هادي - ركن أول لعبة الحرب والأزمات - فرع ميدان التدريب التشبيهي مقدم ركن ناصر مجبل محمد - ركن أول تدريب - فرع مركز الدفاع الكيماوي والرصد الاشعاعي مقدم عبدالله مانع راشد - ركن أول أمن - قيادة الحماية والتعزيز مقدم ركن ناصر نايف عبيد - ركن أول أنظمة وشبكات - فرع الاتصالات مقدم حقوقي محمد غنيم عايد - ركن أول قضايا - فرع القضايا والتنفيذ مقدم مهندس ادريس عيسى عبداللطيف - ركن أول تجهيز فني - فرع الصيانة - مديرية ادارة المرافق مقدم بدر توفيق سالم - ركن أول ادارة ومتابعة - مديرية التجهيز والعقود مقدم مهندس ابراهيم علي ابراهيم - ركن أول شبكة المعلومات - فرع الدعم الفني والتشغيل مقدم نواف خرسان غصين - ركن أول مسابقات - فرع الاتحاد الرياضي مقدم حقوقي مشعل عبدالرحمن حمد - ركن أول صياغة قانونية - فرع الصياغة القانونية والعقود مقدم فهد عواد دودان - ركن أول محاسبة - فرع الخدمات الاقتصادية مقدم ركن عبدالعزيز دغمي دابي - ركن أول تفتيش الجاهزية - فرع التفتيش العسكري مقدم ركن أحمد عبدالله احمد - ركن أول خطوط - فرع الاتصالات مقدم ركن محمد مبارك محمد - ركن أول إسناد - مركز الدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي مقدم عادل حمود شارع - ركن أول تدريب المايلز والاسلحة الخفيفة - ميدان التدريب التشبيهي مقدم مهندس محمد علي عبدالمحسن - ركن أول مشاريع تكنولوجية - فرع مشاريع النظم مقدم حقوقي عبدالله عبدالوهاب خلف - ركن أول عقود - فرع الصياغة القانونية والعقود مقدم مهندس محمد عبدالرزاق مناور - ركن أول صيانة - فرع الصيانة مقدم ناصر سلمان ناصر - ركن أول خصميات - فروع الرواتب مقدم حقوقي نواف محمد شريدة - ركن أول تحقيقات - فرع التحقيقات والمجالس العسكرية مقدم هذال عارف ثنيان - ركن أول تدقيق - فرع المتابعة والتدقيق مقدم مهندس بطي جاسم محمد - ركن أول مركز الاطفاء والانقاذ - فرع الاطفاء مقدم نادر حسين فالح - ركن أول وقود - فرع الإمداد والتموين مقدم مهندس مخلد ضحوي بداي - ركن أول إشراف هندسي - فرع تنفيذ وصيانة المنشآت مقدم خالد سعود ظمن - ركن أول وسائل النقل والمعدات - فرع الميزانية مقدم حمد عبدالرحمن صالح - ركن أول تشغيل - فرع ادارة معسكر الصمود مقدم عبدالناصر بدر أحمد - ركن أول آلة القربة - فرع الموسيقى مقدم فهد صنت شمروخ - ركن أول تدريب - ركن عمليات وتدريب - قيادة الإسناد مقدم مهندس عبدالله راشد مطلق - ركن أول ادارة الآليات - مديرية الإمداد والنقليات مقدم ركن سلف محمد سلف - ركن أول ميادين التدريب - فرع الرماية مقدم ركن نادر محمد ناصر - ركن أول عمليات وتدريب - جناح الطيران مقدم ركن أحمد فالح محمد - ركن أول تدريب مشترك - فرع التدريب - مديرية العمليات مقدم ركن طلال حماد عليان - ركن أول مركز تدريب ضباط الصف والافراد مقدم عبدالعزيز سعد محمد - ركن أول إدارة ومتابعة مديرية الاسناد القتالي مقدم بدر ناصر عبدالعزيز - ركن أول مركز التدريب التخصصي - مديرية العمليات والتدريب مقدم ابراهيم عدنان ابراهيم - ركن أول تطوير النظم - فرع مشاريع النظم مقدم فهد عبدالمحسن فهد - ركن أول عمليات وتدريب - فرع الطوارئ الفنية مقدم بسام سلمان نافع - ركن أول المعسكرات والمنشآت - فرع الأمن مقدم طلال عبدالعزيز حمد - ركن أول عمليات وتدريب - مساعد آمر الشرطة العسكرية مقدم مهندس بدر يوسف عبدالرزاق - ركن أول مركز الإسناد - فرع الطوارئ الفنية مقدم مهندس محمد حسين محمد - ركن أول تشغيل - فرع ادارة معسكر التحرير مقدم عمر عبداللطيف عيسى - ركن أول المهام - مكتب وكيل الحرس الوطني مقدم حقوقي محمد سعود ناصر ـ ركن اول مجالس العسكرية ـ فرع التحقيقات والمجالس العسكرية مقدم مهندس يعقوب حسن عبدالرحمن ـ ركن اول آليات مدرعة ـ فرع المشاغل الثقيلة مقدم بدر سعد رويشد ـ ركن اول علاقات عامة ـ فرع العلاقات العامة ـ مديرية التوجيه المعنوي مقدم فهد سعد راشد ـ ركن اول مجلة الحرس الوطني ـ فرع الصحافة والاعلام مقدم فالح محسن بداح ـ ركن اول التخطيط والتدريب ـ مديرية مكتب وكيل الحرس الوطني مقدم رائد محمد نايف ـ ركن اول توعية ـ فرع الصحافة والاعلام مقدم ثامر علي قطيم ـ ركن اول قوى بشرية ـ قيادة الشؤون المالية والتجهيز مقدم انور حمود حسين ـ ركن اول البروتوكولات ـ مديرية العمليات مقدم خالد مناور حجنف ـ ركن اول تنسيق الميزانية ـ قيادة الشؤون المالية والتجهيز مقدم مساعد غنيم عواد ـ ركن اول متابعة ـ فرع المتابعة والتدقيق مقدم نادر عايض بريك ـ ركن اول عمليات ـ مركز الدفاع الكيماوي والرصد الاشعاعي مقدم مهندس محمد سامي محمد ـ ركن اول مشغل فني ـ فرع الاتصالات مقدم محمد بريك شباب ـ ركن اول ادارة ومتابعة ـ مديرية الشرطة العسكرية مقدم محمد طلال مجيم ـ ركن اول تحقيقات امنية ـ مديرية الامن العسكري مقدم ركن يوسف ناجم محمد ـ ركن اول استعداد قتالي ـ فرع الخطط مقدم بدر عبدالعزيز عبدالله ـ ركن اول تفتيش المعسكرات والمنشآت ـ فرع التفتيش العسكري مقدم فايز محمد حمود ـ ركن اول ادارة ومتابعة ـ مديرية التعليم العسكري مقدم خالد نومان دحيلان ـ ركن اول بعثات وتفرغات ـ فرع التأهيل مقدم مهندس حمد جاسم محمد ـ ركن اول تخطيط هندسي ـ فرع تخطيط المشاريع مقدم سعد سردي عوض ـ ركن اول التعيين والعقود الخاصة ـ فرع التعيينات والعلاوات مقدم احمد ابراهيم حمزة ـ ركن اول مراسم وتشريفات ـ فرع العلاقات العامة ـ التوجيه المعنوي مقدم ناصر بدر محمد ـ ركن اول اوامر شراء وتدقيق ـ فرع التجهيز المحلي مقدم احمد داود سليمان ـ ركن اول مكتب القيادة ـ قيادة الشؤون المالية والتجهيز مقدم مهندس محمد عبدالعزيز عباس ـ ركن اول المنظومة الامنية ـ فرع ادارة الانظمة الامنية مقدم سطام مطلق عويد ـ ركن اول الفحص الطبي ـ فرع العيادات التخصصية والفحص الطبي مقدم حقوقي حمد ابراهيم عثمان ـ ركن اول مراقبة ومتابعة فنية ـ مديرية الشؤون القانونية رائد عيسى ياسين محمد ـ ركن اول تنسيق وتجهيز ـ فرع مدرسة الضباط رائد يعقوب سلطان يعقوب ـ ركن اول مركز تدريب الاغرار ـ فرع مدرسة ضباط الصف والافراد رائد سليمان عادل سالم ـ ركن اول عمليات ـ كتيبة حماية المنشآت الثانية رائد علي فهد عبدالرحمن ـ ركن اول سلاح وذخيرة ـ فرع الامداد والتموين رائد مسفر دواس مانع ـ ركن اول عمليات ـ كتيبة الامن الداخلي 26 رائد فهد مبارك سابر ـ ركن اول عمليات وتدريب ـ مساعد آمر لواء الامن الداخلي رائد عبدالرحمن سعود فلاح ـ ركن اول فريق التخلص الاول ـ فرع الهندسة رائد مزيد محمد عبدالله ـ ركن اول عمليات ـ كتيبة المشاة الآلية 91 رائد مرزوق محمد مرزوق ـ ركن اول مراكز الاسنان ـ فرع العيادات التخصصية والفحص الطبي رائد اسماعيل خليل اسماعيل ـ ركن اول ادارة القوة ـ فرع التخطيط الاستراتيجي رائد مشاري مشعل ذكرالله ـ ركن اول عقود اجهزة ومعدات ـ فرع التجهيز الخارجي رائد مهندس طارق غنام حمد ـ ركن اول ادارة مشاريع هندسية ـ فرع تخطيط المشاريع رائد مسفر فرج فهيد ـ ركن اول مستودعات ـ فرع الامداد والتموين رائد يعقوب سلطان يعقوب ـ ركن اول ادارة ومتابعة ـ مديرية الشؤون المالية رائد خالد صحن رفاعي ـ ركن اول انهاء الخدمة وسجل الغياب رائد طلال حامد عبدالقادر ـ ركن اول دعم فني ـ فرع ادارة الانظمة الامنية رائد فهد مبارك علي ـ ركن اول اسواق مركزية ـ فرع الخدمات الاقتصادية رائد ناصر خالد مناور ـ ركن اول علاوات وبدلات ـ فرع التعيينات والعلاوات رائد مهندس احمد علي عبدالله ـ ركن اول خدمات المستخدمين ـ فرع الدعم الفني والتشغيل رائد عادل قناص عواد ـ ركن اول مشاريع انشائية ـ فرع الميزانية رائد فهد حمد فهد ـ ركن اول محاسبة وتدقيق ـ فرع الصندوق الاجتماعي رائد محمد راشد محمد ـ ركن اول معايير الجودة ـ فرع التفتيش التخصصي رائد عبدالعزيز راشد عبدالله ـ ركن اول جمع وتحليل المعلومات ـ فرع المعلومات رائد عبدالله معجب عبدالله ـ ركن اول فريق التخلص الثاني ـ فرع الهندسة رائد فواز احمد حمدان ـ ركن اول مشغل مركز عمليات ـ فرع الطاقم الثاني رائد احمد مسفر محسن ـ ركن اول تحذيرات وتوقعات ـ فرع الدفاع الكيماوي والرصد الاشعاعي رائد خالد علي طارش ـ آمر كتيبة النقليات الثانية ـ فرع النقليات رائد احمد صلاح محمد ـ ركن اول ادارة ومتابعة ـ مديرية القوى البشرية رائد يوسف راشد يوسف ـ ركن اول المصروفات المختلفة ـ فرع الميزانية رائد جراح محمد احمد ـ ركن اول حاسب آلي ـ فرع الحاسوب واللغات رائد فيصل سليمان علي ـ ركن اول قوى بشرية ـ قيادة العمليات والخطط رائد فيصل لافي مكمي ـ ركن اول عقود صيانة وخدمات ـ فرع العقود رائد جاسم محمد عايض ـ ركن اول سكرتارية ـ فرع السكرتارية والعلاقات العامة رائد نواف عبدالله محمد ـ ركن اول آلات نحاسية ـ فرع الموسيقى رائد طلال بعثان طامي ـ ركن اول التنظيم والهياكل ـ فرع التنظيم رائد علي حسين علي ـ ركن اول ادارة ـ فرع الادارة والسجل رائد عبدالوهاب عدنان عبدالوهاب ـ ركن اول اعلام ـ فرع الصحافة والاعلام رائد خالد عوض مطلق ـ ركن اول اجازات ـ فرع شؤون الخدمة رائد عيسى احمد عيسى ـ ركن اول متابعة فنية ـ فرع المتابعة ـ مكتب وكيل الحرس الوطني رائد عمر حسن عبدالله ـ ركن اول استعلام امني ـ فرع المعلومات رائد عبدالله حثلان عبدالله ـ ركن اول تفتيش وقائي ـ فرع الهندسة رائد عمر عبدالعزيز غريب ـ ركن اول اجهزة وتراخيص ـ فرع ضبط الجودة المعلوماتية رائد مهندس سليمان ناصر عبدالكريم ـ ركن اول متابعة المنشآت والمباني الجاهزة ـ فرع تنفيذ وصيانة المنشآت رائد مهندس فواز احمد عبدالواحد ـ ركن اول استشارات هندسية ودعم فني ـ فرع تخطيط المشاريع رائد عبدالمحسن محمد عبدالمحسن ـ ركن اول تدقيق الرواتب ـ فرع الرواتب رائد عبد الرحمن خالد عبد الرحمن- ركن أول بنوك- فرع الرواتب رائد محمد علي محمد ـ ركن اول عقود اسلحة وذخيرة ـ فرع التجهيز الخارجي رائد بلال سلمان بلال ـ ركن اول متابعة وتنسيق ـ فرع نادي الضباط رائد محمد مصطفى احمد ـ ركن اول عقود آليات عسكرية ـ فرع التجهيز الخارجي رائد مشعل سعيد مجاهد ـ ركن اول صحافة ـ فرع الصحافة والاعلام نقيب مهندس محسن مفرح حسن ـ ركن اول مشاريع الصيانة بالوكالة ـ فرع تنفيذ وصيانة المنشآت نقيب سالم ابراهيم يوسف ـ ركن اول المستلزمات السلعية والادامة بالوكالة ـ فرع الميزانية نقيب فيصل احمد عيسى ـ ركن اول مناقصات وممارسات انشائية بالوكالة ـ المناقصات والممارسات تعيين بالتكليف وتضمن القرار في مادته الثانية تكليف 114 ضابطا بمناصب جديدة كما يلي: عقيد ركن أحمد إلياس دميثير - ركن اول امن - قيادة الشؤون المالية والتجهيز عقيد فيصل عوض حليس - ركن أول الأصول - قيادة الشؤون المالية والتجهيز عقيد محمد كدموس مرزوق - ركن اول مشتريات ومخازن - فرع الخدمات الاقتصادية عقيد عبدالله مسلط حمود - ركن اول قوى بشرية - قيادة الحماية والتعزيز مقدم ركن دعيج علي دعيج - ركن اول عمليات - فرع العمليات والتدريب - قيادة الإسناد مقدم بجاد محمد مشعان - ركن اول إدارة ومتابعة - مديرية التفتيش مقدم فهد راضي صالح - ركن اول إدارة ومتابعة - لواء التعزيز مقدم ركن رديني سعود شامان - ركن اول اللغات - فرع الحاسوب واللغات مقدم مهندس فهد عيد سعود - ركن اول تفتيش فني - فرع التفتيش التخصصي مقدم باسل غانم احمد - ركن اول تنسيق الميزانية - قيادة الحماية والتعزيز مقدم محمد كمعان مسلم - ركن اول تفتيش إداري - فرع التفتيش التخصصي مقدم علي فاضل جابر - ركن اول مشغل مركز عمليات - فرع الطاقم الثالث مقدم مشاري عبدالعزيز احمد - ركن اول إدارة ومتابعة - مديرية الامداد والنقليات مقدم براك منصور فهد - ركن اول تنسيق الميزانية - قيادة الاسناد مقدم طالب عباس سيد - ركن اول إدارة ومتابعة - مديرية الخدمات الفنية مقدم عجمي محمد سعد - ركن اول الصندوق - فرع الصندوق الاجتماعي مقدم مهندس محمد سليمان علي - ركن اول آليات متوسطة - فرع المشاغل الثقيلة مقدم حقوقي فلاح سعيد مهدي - ركن اول تنفيذ - فرع القضايا والتنفيذ مقدم عبدالله صنات سفر - ركن اول عمليات - كتيبة حماية المنشآت الخامسة مقدم مشاري زيدان زعيل - ركن اول تنسيق الميزانية - قيادة العمليات والخطط مقدم عبدالعزيز سعد محمد - ركن أول إدارة ومتابعة - مديرية إدارة المرافق رائد علي محمد علي - ركن أول تأهيل داخلي - فرع التأهيل رائد عمر ضاري غالب - ركن اول عمليات - كتيبة الشرطة العسكرية الأولى رائد خلف حمد علي - ركن أول عمليات وتدريب - مساعد آمر لواء التعزيز رائد احمد سالم محمد - ركن اول ميدان الشهداء - فرع الرماية رائد محمد محمود ياسين - ركن أول إدارة ومتابعة - لواء الامن الداخلي رائد فلاح سعود فلاح - ركن اول عمليات - فرع العمليات - ركن عمليات وتدريب رائد عايض عبدالله عايض - ركن أول تأهيل خارجي - فرع التأهيل رائد عبدالقادر سعود احمد - ركن اول ادارة ومتابعة - مديرية التوجيه المعنوي رائد عبدالله رحيل مزيد - ركن اول عهد ومتابعة - فرع مراقبة المستودعات رائد بدر حامد بدر - ركن اول مشغل مركز عمليات - فرع الطاقم الاول رائد هاني محمد علي - ركن اول تشغيل - فرع ادارة معسكر الشيخ سالم العلي رائد نواف خلف زيدان - ركن اول تموين - فرع الامداد والتموين رائد فواز حميد الحميدي - ركن اول رمايات تأهيل - فرع الرماية رائد عبدالله محمد معزي - ركن اول تحليل المعلومات - فرع ادارة الانظمة الامنية رائد محمد محزم محمد - ركن اول دورات الضباط - فرع مدرسة الضباط رائد عيسى عبدالرحمن عيسى - ركن اول تدريب داخلي - فرع التدريب - مديرية العمليات رائد فيصل عوض طليحان - ركن اول ادارة ومتابعة - مديرية ادارة المشاريع الهندسية رائد سعد راشد سعد - ركن اول عمليات - كتيبة حماية المنشآت الأولى رائد يوسف خضير سعدون - ركن اول الارتال والحركة - مديرية الشرطة العسكرية رائد فهد ناصر هديبان - ركن اول عمليات - كتيبة الشرطة العسكرية الثانية رائد حمد سعود علي - ركن اول عمليات - كتيبة اسناد المشاة الآلية رائد تركي حسن محمد - ركن اول عمليات - كتيبة حماية المنشآت الرابعة رائد عبدالله جمعان عبدالله - ركن اول توعية امنية - مديرية الامن العسكري رائد محمد فالح محمد - ركن اول عمليات - كتيبة حماية المنشآت الثالثة رائد عبدالله محمد حماد - ركن اول مركز عمليات الحماية والتعزيز - فرع العمليات رائد خالد مفرج فهاد - ركن اول فني - مساعد آمر لواء الحماية رائد سعود عبدالعزيز عشوي - ركن اول ادارة ومتابعة - لواء الحماية رائد عبدالرحمن ربح منهل - ركن اول مكتبة الحرس الوطني - مركز الدراسات والبحوث رائد رباح فلاح بتال - ركن اول عمليات وتدريب - مساعد آمر لواء الحماية رائد رفاعي خلف رفاعي ـ ركن أول عمليات ـ ركن عمليات وتدريب ـ قيادة العمليات والخطط رائد أحمد عزيز دويهيس ـ آمر كتيبة النقليات الأولى ـ فرع النقليات رائد فهد مشبب محسن ـ ركن أول إدارة ومتابعة ـ مديرية الميادين رائد غزاي سالم خليف ـ ركن أول فني ـ مساعد آمر الشرطة العسكرية رائد أحمد ناهي سعيد ـ ركن أول المشبهات ـ فرع ميدان التدريب التشبيهي رائد بدر محمد مطلق ـ ركن أول خفارات ـ فرع الخفارات والتحركات رائد منصور فهد مبارك ـ ركن أول خطط وعمليات ـ فرع شؤون الادارة الطبية رائد بدر ناصر عودة ـ ركن أول الطوارئ الطبية ـ فرع العيادات التخصصية والفحص الطبي رائد مهندس محمد سالمين مطلق ـ ركن أول صيانة الآليات الخفيفة ـ فرع المشاغل الخفيفة رائد محمد مسعود محمد ـ ركن أول إدارة شؤون القوى والسجلات ـ فرع شؤون الادارة الطبية رائد يعقوب احمد عبدالوهاب ـ ركن أول التقييم ـ فرع السجلات رائد محمد بدر ناصر ركن أول مكتب القيادة ـ قيادة الحماية والتعزيز رائد احمد نبيل صالح ـ ركن أول تخطيط استراتيجي ـ فرع التخطيط الاستراتيجي رائد سيف فالح محمد ـ ركن أول فني ـ مساعد آمر لواء التعزيز رائد فيصل حميد الحميدي ـ ركن أول تدريب ـ ركن عمليات وتدريب ـ قيادة العمليات والخطط رائد مشاري لافي عبدالله ـ ركن أول استلام مركزي ـ فرع مراقبة المستودعات رائد فهد محسن كهف ـ ركن اول فني ـ مساعد آمر الاسناد القتالي رائد عبدالله فهد حمد ـ ركن أول سجلات واحتياط ـ فرع السجلات رائد عبدالعزيز عشوي مطلق ـ ركن أول تحركات ـ فرع الخفارات والتحركات رائد ممدوح عوض ضيدان ـ ركن اول عمليات ـ كتيبة الامن الداخلي 25 رائد محمد عبدالله حمود ـ ركن أول عمليات ـ كتيبة اسناد الامن الداخلي رائد خالد صنات سفر ـ ركن أول عمليات وتدريب ـ مساعد آمر الاسناد القتالي رائد مشوط محمد فهد ـ ركن اول عمليات ـ كتيبة المشاة الآلية 61 رائد ممدوح ذيب سليمان ـ ركن أول فني ـ مساعد آمر لواء الأمن الداخلي رائد سلطان مهدي راشد ـ ركن أول عمليات ـ كتيبة الشرطة العسكرية الثالثة رائد صالح متعب عتيق ـ ركن اول الامن الوقائي ـ فرع الامن رائد سعد فهد سعد ـ ركن أول خطط ـ فرع الخطط ـ مديرية العمليات رائد مهندس نواف عبدالحميد حسين ـ ركن أول ورش فنية ـ فرع المشاغل الخفيفة رائد مهندس ناصر عبدالله حماد ـ ركن أول الوقاية ـ فرع الاطفاء رائد محمد ابراهيم سالم ـ ركن أول متابعة عسكرية ـ فرع المتابعة رائد احمد محمد بهيدل ـ ركن اول تدقيق وتقارير ـ فرع الادارة والسجل رائد حسين ابراهيم حسين ـ ركن أول عمليات ـ كتيبة العمليات الخاصة 67 نقيب محمد مبارك عبدالرزاق ـ ركن اول علاقات عامة ـ فرع السكرتارية والعلاقات العامة نقيب ناصر جاسم محمد ـ ركن اول بحث وتحري ـ فرع المعلومات نقيب خالد مذكور لامي ـ ركن اول استطلاع الرصد الاشعاعي نقيب عبدالله مرزوق ابراهيم ـ ركن اول دعم اشاري ـ فرع الاتصالات نقيب محمد عبدالله عبدالعزيز ـ ركن أول امن الوثائق والافراد ـ فرع الأمن نقيب عساف ملوح عساف ـ ركن اول تسجيل وتسويات بنكية ـ فرع التسجيل والصرف نقيب محمد منصور دمشق ـ ركن اول تأمينات اجتماعية ـ فرع شؤون الخدمة نقيب ـ علي خالد عبدالله ـ ركن اول اللجان وفرق العمل ـ فرع التنظيم نقيب مهندس صالح علي صالح ـ ركن اول تشغيل ـ فرع ادارة شؤون الرئاسة نقيب يوسف جاسم محمد ـ ركن أول عهد واعتمادات مستندية ـ فرع الحسابات نقيب وليد احمد محمد ـ ركن اول التحليل والتوصيف ـ فرع التنظيم نقيب عبدالعزيز عبدالله يوسف ـ ركن اول متابعة ـ فرع ادارة شؤون الرئاسة نقيب محمد عايد محمد ـ ركن اول معايير معلوماتية ـ فرع ضبط الجودة المعلوماتية نقيب خالد بندر مسلم ـ ركن اول مصروفات نقدية وعينية ـ فرع الميزانية نقيب بندر دراك حاكم ـ ركن اول مكتب القيادة ـ قيادة العمليات والخطط نقيب علي بطي حمد ـ ركن اول مكتب القيادة ـ قيادة الاسناد نقيب عبدالرحمن راشد عبدالله ـ ركن اول الصرف والتخليص الجمركي ـ فرع التجهيز الخارجي نقيب عبدالرحمن حسين احمد ركن اول التسجيل ـ فرع التعيينات والعلاوات نقيب عبدالله مهلهل خالد ـ ركن اول متابعة ادارية ـ فرع المتابعة ـ مكتب وكيل الحرس الوطني نقيب ناصر بدر خالد ـ ركن اول متابعة الدوام الآلي ـ فرع السجلات نقيب ضاري محمد عبدالرزاق ـ ركن اول عقود توريد ـ فرع العقود نقيب علي جمال علي ـ ركن اول مناقصات وممارسات وتوريد ـ فرع المناقصات والممارسات نقيب عبدالله مبارك عامر ـ ركن اول صرف ـ فرع التسجيل والصرف نقيب فيصل صالح احمد ـ ركن اول السجل العام ـ فرع الادارة والسجل نقيب محمد فوزي عثمان ـ ركن اول طلبات تسعير ـ فرع التجهيز المحلي نقيب سعود فوزي سعود ـ ركن اول حسابات نظامية وايرادات ـ فرع الحسابات نقيب عبدالمحسن عبدالكريم ابراهيم ـ ركن اول مناقصات وممارسات صيانة وخدمات نقيب عبدالرحمن عبيد شبيب ـ ركن اول امانات ـ فرع الحسابات نقيب عبدالله سعيد رباح ـ ركن اول ادارة ومتابعة ـ مديرية نظم المعلومات نقيب عباد عوض عياد ـ ركن اول تنسيق ومراسيم ـ فرع السكرتارية والعلاقات العامة نقيب مشعل خليل عبدالواحد ـ ركن اول عقود انشائية ـ فرع العقود نقيب مهندس عطية محمد عطية ـ ركن اول صيانة ـ فرع ادارة شؤون الرئاسة.