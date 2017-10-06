في أجواء من البهجة والنشاط، نظمت إدارة فندق ومنتجع كوبثورن الجهراء مؤخرا، حملتها السنوية لتنظيف شاطئ منطقة الشويخ بمشاركة عدد من موظفيها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لنشر التوعية المجتمعية بأهمية البيئة البحرية المحلية والحفاظ عليها، بحيث تساعد مرتادي الشواطئ على الاستجمام في بيئة صحية وآمنة، وانطلقت الحملة من منطقة الجهراء بمشاركة عدد من الإداريين وموظفي الأقسام المختلفة في إدارة الفندق، حيث تم توزيع القفازات والقمصان وأكياس القمامة والمكانس، كما تضمنت حملة تنظيف شاطئ الشويخ مجموعة من الفعاليات منها ورشة عمل حول أهمية إعادة التدوير ونتائجه الإيجابية للبيئة.

وبهذه المناسبة، قال محمود حسين مدير إدارة المبيعات إن نجاح هذه الحملة واستقطابها لعدد كبير من المشاركين فيها يعكس التزام موظفي فندق ومنتجع كوبثورن الجهراء ببيئتهم البحرية، ولاسيما أن إدارة الفندق هدفت في مبادرتها هذه إلى التذكير والتنبيه إلى أهمية الوعي لدى أفراد المجتمع، بمخاطر التلوث على البيئة البحرية وعلى الكائنات البحرية، وبالتالي على المجتمع ككل.

وأضاف محمود أن هذه الأنشطة من شأنها أن تعزز من إدراك الفرد، بضرورة تحمل مسؤوليته تجاه بيئته، حتى إن كانت بسيطة في نظره، لكنها ستترك وراءها تغييرات إيجابية في عموم المجتمع.