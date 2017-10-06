قال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي ان اعتدال الطقس وانخفاض درجات الحرارة جاء بسبب تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي.

وأضاف القراوي في تصريح لـ «كونا» ان المرتفع الجوي تصاحبه رياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة وفرصة للغبار على المناطق المكشوفة مع انخفاض طفيف وملحوظ في درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

واشار الى ان البلاد ستتأثر برياح جنوبية شرقية مساء اليوم وتستمر حتى مساء السبت كبداية لكتلة هوائية رطبة مع فرصة لتكون الضباب في المساء خاصة على المناطق الساحلية.

وعن احوال الطقس اليوم، اشار الى انه سيكون حارا نهارا والرياح شمالية شرقية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة والحرارة العظمى المتوقعة ما بين 37 و39 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج ما بين قدم واربع اقدام.

واضاف انه في المساء يكون الطقس معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة والحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية مع فرصة لتكون ضباب خفيف خصوصا على المناطق الساحلية والبحر خفيف الى معتدل الموج ويتراوح ارتفاعه ما بين قدم وثلاث اقدام.

وتوقع القراوي طقسا حارا ورطبا نسبيا نهار السبت المقبل لاسيما على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ما بين 15 و42 كيلومترا في الساعة والحرارة العظمى ما بين 39 و41 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج يعلو احيانا ما بين قدمين وست اقدام.

واضاف القراوي ان الطقس مساء السبت سيكون رطبا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة والحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 24 و26 درجة مئوية مع فرصة مهيأة لتكون الضباب على بعض المناطق والبحر خفيف الى معتدل الموج ما بين قدم وثلاث اقدام.