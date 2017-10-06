ماورو: كلية «بوسطن» وضعت مع «البروتيجيز» برامج تعليمية للطلاب

عاطف رمضان

نظمت كلية بوسطن وشركة مشاريع الكويت «كيبكو» ومنظمة «البروتيجيز» حلقة نقاش حول مستقبل الشباب في دول الخليج والتقدم الملحوظ في توجهاتهم لتحقيق انجازاتهم بمشاركة متحدثين من بينهم البروفيسور مساعدة مدير برنامج الحضارة والجمعيات الإسلامية كاثي بيلي، ومدير معهد القيادة العالمية في كلية بوسطن د.روبرت ماورو، ومرشدة برنامج البروتيجيز رنا الخالد.

حضر الحلقة النقاشية مساء أمس الأول رئيس التطوير بكلية بوسطن ديفيد كيث ورئيس الجامعة الاميركية في الكويت د.سوليفان والرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة بشركة مشاريع الكويت سامر خنشت، وممثلو «كلية بوسطن»، وشركة مشاريع الكويت «كيبكو»، وعدد من خريجي ومتحدثي ومساعدي برنامج البروتيجيز.

تناول المتحدثون الدور المحوري الذي يؤديه الشباب في الخليج وتسليط الضوء على أهمية التعليم التكويني كأداة لمساعدة الشباب على إحداث تغيير مؤثر.

وفي كلمته، قال د.ماورو: «تحتل كلية بوسطن المركز الرابع بين الجامعات الأميركية الخاصة بعدد طلبات القبول التي تتلقاها سنويا وهذا يعني أننا ملتزمون بالتميز، وتشكيل الطلاب، والخدمة. وهي تقوم بإرسال تلك المهمة إلى الخليج مع شركاء مثل شركة مشاريع الكويت وبرنامج البروتيجيز».

وأضاف ان كلية بوسطن وضعت بالتعاون مع البروتيجيز برامج تعليمية لمساعدة قادة الطلاب في الكويت والولايات المتحدة على الارتباط بعضهم البعض والمشاركة والتعلم، والعمل على فهم أفضل للمجتمعات بعضها البعض وساهمت هذه البرمجة أيضا في التفوق الطلابي، والتشكيل، والقدرة على دفع التغيير ذات مغزى وتأثير.

من جانبها، قالت البروفيسورة كاثي إن الشرق الأوسط موطن لأصغر سكان العالم، مشيرة الى ان أكثر من ٦٠% من السكان الذين يعيشون في المنطقة دون سن الثلاثين عاما.

وفي الإطار ذاته، تحدثت رنا الخالد عن دور برنامج البروتيجيز الفعال في تطوير الشباب وتحويل قواهم ومواهبهم الكامنة إلى اساليب وأشكال تخدمهم اولا وتخدم مجتمعاتهم وأوطانهم ثانيا.

وأضافت الخالد ان هذه السنة هي السابعة للبرنامج، فقد خرجت الى الآن ١٥٠ شخصا لديهم من الوعي والإدراك والحكمة ما يكفي لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم بأفضل وأنسب الطرق وهذا ما يسعى البروتيجيز إلى تحقيقه للأجيال القادمة.

الخالد: انضمام الشباب لخدمة القضايا الإنسانية.. إيجابي

أفادت مرشدة برنامج البروتيجيز رنا الخالد في تصريح لـ «الأنباء» بأن هناك كثيرا من شباب الوطن العربي يعانون من الحروب أو الفقر وعدم الاستقرار، في الوقت الذي أنعم الله على شباب آخرين من الوطن العربي بالاستقرار، وبالتالي فمن الصعب مقارنة احتياجات المجتمعات المختلفة للشباب العربي بخلاف دولهم.

وأضافت الخالد أن من الإيجابيات التي نتجت خلال فترة الـ 30 سنة الماضية انضمام بعض الشباب الى المجتمع المدني بهدف خدمة القضايا الإنسانية، مشيرة الى ازدياد المجتمع المدني في كل الدول العربية بسبب وجود مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت الذي سهل من انتشار المعلومة كأداة تساعد الشباب وتنفعهم.

العمر: «كيبكو» تمدد تعاونها مع «البروتيجيز» 10 سنوات

أكدت مدير المسؤولية الاجتماعية في شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» عبير العمر في تصريح صحافي على هامش الحلقة النقاشية، أن «كيبكو» تدعم برنامج البروتيجيز للسنة السادسة على التوالي وتؤمن بأهميته الأمر الذي جعل الشركة تمدد ارتباطها ببرنامج البروتيجيز لفترة 10 سنوات مقبلة.

وأضافت أن كلية بوسطن اعتبرت برنامج البروتيجيز نموذجا للشباب العربي الذي يحتذى وقامت بتطبيق هذا النموذج في جامعاتهم في السنوات المقبلة.

وأكدت ان البرنامج يفيد الطلبة الكويتيين لانه يعطيهم دافعا لكي يلتحقوا بالبرنامج ويحتكوا بأقرانهم من الأجيال السابقة والمشاريع والنجاحات التي حققوها.