فرج ناصر

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة م.أحمد الحصان عن افتتاح التحويلة المرورية بشارع البلاجات مع الالتفاف الى الدائري الخامس مع إغلاق كامل للدوار فجر الجمعة الموافق 6 اكتوبر الجاري، مؤكدا انه تم اتخاذ كل التدابير والإجراءات لتوفير الالتفافات اللازمة والعلامات المرورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور التي لا تألو جهدا في سبيل دعم ومساندة مشاريع قطاع هندسة الطرق لتوفير معايير الأمان والسلامة على الطرق.

وأوضح الحصان في تصريح صحافي ان افتتاح التحويلة يأتي ضمن مشروع تطوير شارع الخليج العربي عند دوار البدع، وذلك بالتعاون على ضمن مشروع تطوير شارع الخليج العربي عند دوار البدع، وذلك بالتعاون ان العمل بالمشروع يجري على قدم وساق للانتهاء منه في مواعيده التعاقدية باعتباره أحد الطرق المهمة والملحة والتي تشهد كثافة مرورية مرتفعة خاصة أوقات الذروة، موضحا ان الهدف من المشروع الذي يتم تنفيذه حاليا لتطوير شارع الخليج العربي عند دوار البدع هو تخفيف الاختناق المروري على الدوار، وذلك بتحسين مستوى الخدمة عن طريق إقامة جسر بطول 670 مترا تقريبا يربط شارعي التعاون والبلاجات أعلى الدوار القائم بعدد 2 حارة في كل اتجاه بالإضافة الى حارات الأمان في الجانبين.

وأوضح الحصان ان المشروع يتضمن عبارة خدمات بطول 562 مترا مقابل النادي الديبلوماسي وديوانية الصيادين لتمديد كيبلات الكهرباء والهاتف بالإضافة الى استكمال إنشاء خط الصرف الصحي الذي يخدم المطاعم بشارع البلاجات وربطه بالخط القائم بمنطقة الرميثية بقطر 300 سم وبعمق متوسط 11.5 مترا بنظام الأنفاق.