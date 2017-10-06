بدأت لجنة التعاون الكويتية ـ التركية المشتركة أمس الخميس في العاصمة التركية انقرة اجتماعات دورتها الرابعة بمقر هيئة رئاسة الاركان التركية لبحث سبل تعزيز العلاقات ومختلف أوجه التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين.

وترأس وفد رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط العميد الركن محمد الكندري في حين ترأسه عن الجانب التركي رئيس ادارة العلاقات الخارجية برئاسة الأركان التركية العميد نجاتي غوندوز.

وتأتي لجنة التعاون المشترك انطلاقا من العلاقات التاريخية الثنائية التي تجمع الكويت وجمهورية تركيا تنفيذا للتوجيهات العليا للقيادة السياسية والعسكرية لتعميق وتوطيد العلاقات الى جانب تكريس التعاون بين البلدين في شتى المجالات العسكرية.

وأبدى الجانبان ارتياحهما للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات من حيث التعاون مع التطلع الى مواصلة العمل من أجل الارتقاء بهذا التعاون لآفاق أوسع.

وفي سياق متصل، استقبل رئيس هيئة التخطيط الاستراتيجي برئاسة الأركان التركية اللواء ياووز تورك غنجي في وقت سابق أمس العميد الركن الكندري حيث تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول البيئة الاستراتيجية في المنطقة والمسائل العسكرية ذات الاهتمام المشترك.