800 مليون دولار حجم الصادرات الأسترالية إلى الكويت

أسامة دياب

كشف السفير الأسترالي لدى البلاد وارن هاوك عن مساندة ودعم بلاده للمساعي المحمودة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في حل الأزمة الخليجية، لافتا الى ان جهود الوساطة الكويتية تحظى بتأييد المجتمع الدولي، موضحا ان الكويت تلعب دورا مهما في المنطقة خاصة على صعيد إحلال السلام وحل النزاعات الإقليمية سواء على الصعيدين السوري واليمني، معربا عن تقدير بلاده لاستضافة الكويت مؤتمر لإعادة إعمار العراق العام المقبل.

وأشار هاوك في تصريحات للصحافيين على هامش الحفل الذي أقامته السفارة لخريجي الجامعات الأسترالية في الكويت وللإعلان عن تدشين الحكومة الأسترالية عن موقع إلكتروني عالمي للخريجين - إلى ان الصادرات الأسترالية الى الكويت تبلغ ٨٠٠ مليون دولار أميركي، معربا عن سعادته لزيادة حجم هذا التبادل خلال العامين الأخيرين، مشيرا الى ان الاستثمارات الكويتية في استراليا تقدر بـ ١٤ مليار دولار.

وعن التعاون العسكري بين البلدين، أوضح هاوك ان البلدين يعملان بشكل وثيق في مكافحة الإرهاب في إطار التحالف الدولي لمحاربة داعش، مبينا ان مبعوث الحكومة الأسترالية لمكافحة الإرهاب زار الكويت الشهر الماضي وأثمرت الزيارة نقاشات جادة ومفيدة مع الجانب الكويتي، لافتا الى وجود ٣٠٠ جندي أسترالي في العراق يساعدون في تدريب الجيش العراقي، بالإضافة إلى عدد من الجنود في الكويت لكن القاعدة الأساسية توجد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعن مساهمة الشركات الأسترالية في تسليح الجيش الكويتي، قال لدينا العديد من الشركات المهتمة بإيجاد فرصة لتسليح الجيش الكويتي، مشيرا الى استحداث منصب جديد في الحكومة الأسترالية وهو وزير الصناعات الحربية الذي سيسهم تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، لافتا الى وجود أكثر من ١٠٠٠ مواطن أسترالي في الكويت يعملون في مجالات التدريس والقطاع المالي والهندسة وهم عمالة مدربة بكفاءة عالية مشهود لها.

وبالعودة إلى المناسبة أوضح هاوك ان الهدف من شبكة الخريجين هو توطيد الروابط بين الطلاب الكويتيين الذين درسوا في الجامعات الأسترالية وتعزيز التواصل بينهم، موضحا ان هؤلاء الطلاب سفراء لأستراليا في الكويت، لافتا الى انه التقى مع الكثيرين منهم واستمع الى تجاربهم والتي كانت في مجملها إيجابية تعكس عمق العلاقة بين البلدين.

وكشف هاوك عن تدشين الحكومة الأسترالية موقع إلكتروني عالمي للخريجين، داعيا جميع الطلاب الذين درسوا في أستراليا الى تسجيل أسمائهم فيه (globalalumni.gov.au)، مشيرا الى وجود أكثر من 2.5 مليون طالب تخرجوا من الجامعات الأسترالية من مختلف أنحاء العالم واستفادوا من النظام الأكاديمي المميز والمشهود بكفاءته عالميا، حيث توجد ٨ جامعات أسترالية بين أفضل ١٠٠ جامعة في العالم، فضلا عن ان أستراليا تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الطلاب الأجانب الدارسين فيها.

1000 طالب كويتي يدرسون في أستراليا حالياً

أوضح السفير الأسترالي ان شبكة الخريجين ستعود بالنفع على البلدين الصديقين في مختلف المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا ان أكثر من ١٠٠٠ طالب كويتي يدرسون في أستراليا الآن من أصل ٦٠٠ ألف طالب من مختلف دول العالم يدرسون هناك، وهذا في حد ذاته رقم كبير، وسنعمل على البناء عليه لزيادة عدد الطلاب الكويتيين الدارسين في استراليا.

وكشف عن توقيع اتفاقية مع الحكومة الكويتية في بداية هذا العام لافتتاح فرع لجامعة Monash في الكويت بالإضافة الى اتفاقية تعاون بين جامعة كامبيرا مع معهد دسمان للسكري، اضافة الى وجود مستشار أكاديمي عالمي من أفضل جامعات العالم وهي جامعة أستراليا الوطنية متواجد في الكويت لتعزيز الروابط الأكاديمية بين البلدين، فضلا عن وجود جامعتين هما الجامعة الأسترالية وكلية بوكس هيل.