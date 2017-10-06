أسامة أبوالسعود

أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد عمادي قرارا بتشكيل لجنة ضحايا العنف الأسري وذلك برئاسة مدير إدارة التأهيل والتقويم د.ناصر العجمي.

وتختص اللجنة بالتنسيق بين وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية مع وزارات الصحة والداخلية والعدل بالإضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتحقيق الأهداف المطلوبة عن طريق تنفيذ وإقامة مشروع منزل إيواء ضحايا العنف الأسري تحت إشراف وزارة الداخلية.

وتعمل اللجنة على تأهيل ضحايا العنف الأسرى لتحقيق دمجهم في المجتمع وتأهيلهم لدخول سوق العمل، وكل ما يلزم ذلك من حملات توعوية وسبل علاج وإقامة وتنظيم الندوات والمؤتمرات المتخصصة لعلاج قضية العنف الأسرى التي تمس المجتمع ومكوناته المختلفة.

ويأتي ذلك استكمالا للإسهامات الفعلية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال إدارة التأهيل والتقويم في قضية إيواء المتعافين من آفة الإدمان عبر اللجنة التنسيقية للجهات المعنية المشكلة مسبقا لتنفيذ مشروع منزل منتصف الطريق لإيواء المتعافين من الإدمان والعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم للاندماج في المجتمع وسوق العمل.