تحت رعاية وزارة التربية، تنطلق مسابقة الرسم للطلبة التي تنظمها جريدة كويت تايمز بالتعاون مع السفارة الكندية لدى الكويت في الفترة من 8 أكتوبر حتى 9 نوفمبر تحت شعار احتفالات كندا # 150 عاما والهدف من المسابقة ان يتعرف الطلاب على تراث وثقافات وحضارات الدول الأخرى.

وسيقوم الطلبة من خلال المسابقة بالتعبير عن معرفتهم بدولة كندا، وذلك برسم أيقونة أو رمز يحمل هذا الشعار، حيث تحتوي كندا على العديد من الأماكن الرائعة فهي من أكثر البلاد اتساعا ومليئة بالجبال الشاهقة والسواحل الخلابة والغابات الكثيفة والأراضي الخضراء، والحيوانات البرية والبحرية الجميلة، كما تتميز كندا بأنها مزيج من العديد من الثقافات المتنوعة نظرا لتنوع سكانها.

وتعد كندا ثاني أكبر دولة في العالم وهي أرض الجمال، حيث لا مثيل لها فيه الحياة البرية المترامية وغير محدودة وموارد لا حدود لها، حيث لا تتجاوز جغرافيتها إلا تاريخها الفني الغني وتنوع شعبها وتقاليدها الديموقراطية.

ويلاحظ الوافد إلى كندا أن المنتمين إلى تلك الثقافات المختلفة يتعايشون فيما بينهم في سلام وأمان، تسود فيما بينهم علاقات الاحترام المتبادل والمودة في مختلف المدن والمناطق الكندية، وينتج عن هذه التعددية الحضارية والثقافية توافر أصناف كثيرة من المأكولات الشهية والمتنوعة كتنوع شعبها. وتزخر كندا بالعديد من الثروات الطبيعية. نشأت كندا في الأساس على تشجيع التنوع العرقي والتعددية الثقافية.

ومن الممكن ان للطلبة من جميع المراحل التعليمية في المدارس الحكومية والعربية والمدارس الخاصة والأجنبية ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ستقدم كويت تايمز أوراق الرسم للمدارس التي ترغب في المشاركة وعند انتهاء مدة المسابقة ترسل الرسومات لجريدة كويت تايمز، حيث تقوم لجنة التحكيم والمكونة من محكمين متخصصين باختيار 10 فائزين من كل مرحلة عمرية. علما ان المسابقة مفتوحة للطلاب والطالبات كما يلي: المدارس الابتدائية (6 - 8 سنوات) والمدارس المتوسطة (9 - 11 سنة) ومن (12 سنة 14 سنة) ومدارس الثانوية (من 15 سنة وما فوق).

بالإضافة إلى مشاركة مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة. وسيتم منح المدارس المشاركة شهادات تقدير تسلم لهم أثناء حفل إعلان الفائزين برعاية وزارة التربية والذي يحتضنه فندق فورسيزونز في برج الشايع وبرعاية شركة إيبلا لاستشارات الكمبيوتر، كلية الجونكوين الكندية (الكويت)، شركة صناعة الكيماويات البترولية، العربية السعودية للاستشارات الهندسية، طيران لوفتهانزا والطيران الكندي، وذلك يوم 20 نوفمبر 2017.