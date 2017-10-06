ليلى الشافعي

أعلنت مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية عن بدء التسجيل لحلقات القرآن في المراكز القرآنية التابعة للمبرة للعام الجديد وهي المراكز المنتشرة في أغلب مناطق الكويت.

وقال رئيس مجلس ادارة المبرة يوسف الصميعي إن مبرة المتميزين كإحدى المؤسسات الكويتية المعنية بمشاريع خدمة القرآن الكريم وعلومه تحرص على الانتظام في سير وتفعيل أنشطة مراكزها خلال العام كما اعتادت ذلك في الأعوام السابقة.

وأضاف ان المبرة تسعى الى زيادة الحافظين والحافظات لكتاب الله تعالى والعمل بكل السبل على تشجيع الشباب الكويتي على حفظ كتاب الله كمنهج حياة بأسلوب علمي مبتكر وذلك من خلال البرامج والأنشطة الجاذبة المتنوعة التي تقدمها المراكز القرآنية لمشتركيها خلال العام ليبقى الطلبة على تواصل مع كتاب الله حفظا وتلاوة.