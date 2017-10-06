مريم بندق

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الكوادر المالية الحالية المقرة لموظفي بعض الوزارات والهيئات والجهات الحكومية مستمرة.

وأوضحــت المصـــادر انـــه لا نية لدي مجلس الخدمة المدنية لإلغائها، والاستعاضة عنها بالبديل الاستراتيجي للرواتب ـ الذي يلغي الكوادر المالية عن المعينين الجدد ـ مشيرة الى ان تطبيقه يحتاج الى قانون بموافقة مجلس الأمة.

وأضافت أن إلغاء البدلات وإقرار المكافآت يتم بقرار من مجلس الخدمة المدنية.

وأشارت المصادر الى ان إلغاء بدلات المهندسين تم لانتفاء العوامل التي أدت لإصداره، وإقرار مكافآت العاملين في الإدارة العامة للجمارك، تم بناء على قرار من مجلس الخدمة المدنية، والذي بناء عليه أصدر رئيس الديوان م.أحمد الجسار تعميما الى الجهات المعنية بنص القرار.