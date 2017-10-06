فرج ناصر

أصدرت وكيلة وزارة الأشغال العامة م. عواطف الغنيم قرارا بتسكين الوظائف الاشرافية لعدد من المديرين ورؤساء الأقسام في الوزارة، حيث تم تعيين ابتسام الغنام مديرة لإدارة المستشارين لقطاع المشاريع الانشائية، وتم تكليف سرور العتيبي بإدارة الدراسات الاستشارية لقطاع المشاريع الانشائية، بالإضافة الى القيام بأعمال مدير التخطيط والمتابعة بقطاع المشاريع الانشائية، وتكليف زهور القطان برئاسة مكتب التخطيط والمتابعة بالإضافة الى قيامها بأعمال رئيس مكتب البنية التحتية بقطاع الصيانة.

من جانبه، أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية حمد الغريب، أن الوزارة لن تطلب من ديوان الخدمة المدنية استثناء أي موظف أو أي وظيفة اشرافية من البصمة، مؤكدا ان الوزارة ملتزمة بكل التعليمات الواردة اليها من ديوان الخدمة المدنية.