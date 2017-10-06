دوريات أمنية حضرت أمام مبنى الكلية لفضّ المشاجرات

آلاء خليفة

فاز 3 من القائمة الحقوقية واثنان من القائمة المستقلة في الانتخابات التي جرت أمس لرابطة طلبة كلية القانون الكويتية العالمية، حيث انتهت عملية التصويت عند الساعة 5 عصرا وأخليت الكلية من الطلاب وبقي المرشحون ومندوبوهم فقط في لجان الفرز بناء على قرار عمادة الكلية الذي اتخذته منذ بداية الاستعداد للانتخابات.



وقد بدأت عملية الفرز في تمام الساعة 6 مساء وانتهت عند الساعة 8 ونصف مساء، إلا انه عند إعلان النتائج وبدء الاحتفالات أمام مبنى الكلية خارج أسوارها سادت حالة من الهرج والمرج وبدأ التلاسن بالألفاظ بين أنصار القائمتين، ومن ثم بدأت الهوشات المتفرقة هنا وهناك بين الطلاب سواء بالألفاظ أو «بالطق» مما جعل جميع الطالبات يغادرن المكان فورا، حيث استمرت الهوشات لمدة ساعة ونصف الساعة تقريبا ما أدى إلى استدعاء رجال الأمن الذين حضروا على الفور وطوقوا المكان لفض المشاجرات بين الطلاب، كما تمت الاستعانة بسيارة إسعاف خارج الكلية.