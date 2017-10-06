أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة حولي بحملة على المطاعم و المحلات بمنطقة حولي .



وفي هذا الصدد قال رئيس فريق الطوارئ رياض الربيع، إن "الجولات مستمرة خلال الفترة الصباحية والمسائية للتأكد من تطبيق أصحاب المحلات الاشتراطات وقوانين البلدية"، مشدداً على عدم التهاون بتطبيق القانون .



وتابع الربيع أن الحملة "أسفرت عن تحرير 23 مخالفة تمثلت في مخالفات تشغيل عامل دون الحصول على شهادة صحية، العمل قبل الحصول على شهادة صحية ،إقامة إعلان للنشاط بدون ترخيص ،استغلال مساحة خارج حدود المحل، تداول مواد غذائية تالفة ، ومصادرة وإتلاف 26 كجم من المواد الغذائية.



ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن ‪ 139أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي ‪ @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور‪