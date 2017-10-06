أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، عن قيام فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة الأحمدي النوبة (ج) بجولة تفتيشية وتفقدية للمحلات التجارية ولشوارع وميادين المحافظة بهدف إزالة الإعلانات العشوائية، وذلك ضمن إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار#بتعاونكم_نجملها .



وفي هذا السياق أوضح رئيس فريق الطوارئ مشعل ابا الصافي، أن الجولة تركزت على المحلات التي لا يوجد فيها تراخيص النشاط الخاص بهم وتراخيص الإعلانات الخارجية حيث أسفرت الجولة عن تحرير 15 محضر مخالفة أغذية وإعلانات تنوعت ما بين عدم وضع ترخيص الإعلان في مكان بارز والتخزين في ظروف غير صحية.



وأضاف أبا الصافي انه من خلال الجولة تم إغلاق محلين لمخالفة قوانين وأنظمة البلدية بالإضافة إلى إزالة 42 إعلانا عشوائيا من شوارع وميادين المحافظة تنوع ما بين الورقي والحديد والكرتوني.



كما دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين بعدم وضع الإعلانات العشوائية وذلك لعدم تشويه المنظر العام للبلاد، وفي حال وجود أي استفسار أو شكوى يمكنهم التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبلدية @kuwmun