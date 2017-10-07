يوسف: دور كويتي مهم جداً في نشر السلام

اجتمع وزير العدل د. فالح العزب مع نائب رئيس محكمة العدل الدولية القاضي عبدالقوي يوسف، حيث تبادلا وجهات النظر حول القضايا التي تتعلق بالسلام الدولي والعدل.

وقــال يوســف في تصريح ادلى به عقب الاجتماع لـ «كونا» وتلفزيون الكويت «انا سعيد جدا لاستقبال وزير العدل فالح العزب بمقر محكمة العدل الدولية في لاهاي».

وأضاف «نحن هنا نسعد دائما بتبادل وجهات النظر والآراء مع وزراء العدل من مختلف دول العالم لأن عملنا يتعلق بالسلام والعدل».

وأوضح «وبما ان الكويت تقوم بدور مهم جدا في نشر السلام فنحن نهتم ومن مصلحتنا ان نبحث مع السلطات الكويتية جهودها في نشر السلام حول العالم وكيفية دعم هذه الجهود».

من جانبه، قال الوزير العزب في تصريح مماثل «تشرفت بزيارة محكمة العدل الدولية والاجتماع مع نائب رئيس محكمة العدل الدولية». وأوضح ان المسؤولين بمحكمة العدل الدولية اشادوا «بالدور الإنساني الذي يقوم به صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وكذلك دور الكويت في الوساطة والجهود الدولية في مختلف انحاء المنطقة سواء في الخليج او العالم.

وأضاف «تشرفنا من هذا المكان بان نسمع هذا الامر وان يتحدث الجميع عن دور الكويت وإسهامات صاحب السمو في هذا الشأن وبالتالي مادامت محكمة العدل الدولية توجه لنا هذه الرسالة فالحمد لله، لأن الكويت لاتزال بخير من خلال هذا الدعم».

وحضر الاجتماع كل من سفيرنا لدى هولندا شملان الرومي والمستشار في سفارتنا لدى هولندا علي الذايدي والمستشار في سفارتنا في لاهاي ورئيس اللجنة المالية والإدارية في المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم المستشار طارق الشميمري.

وتعد محكمة التحكيم الدائمة منظمة حكومية دولية تم انشاؤها بموجب معاهدة عام 1899 وتضم 121 دولة عضوا بهدف تقديم مجموعة متنوعة من خدمات تسوية المنازعات للمجتمع الدولي.