أكد مندوبنا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم حرص الكويت على المشاركة في اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب.

وقال السفير الغنيم في تصريح لـ «كونا» ان الكويت تتفاعل إيجابيا مع كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، موضحا «انها سبق ان ناقشت تقريرها الوطني الدوري في هذه الاتفاقية بموعده المحدد وتم اعتماده والاشادة به من قبل خبراء لجنة هذه الاتفاقية».

واضاف الغنيم ان الاجتماع الـ 16 للاتفاقية الذي يستمر يوما واحدا يستعرض سير هذه الاتفاقية والدول الجديدة التي أعربت عن رغبتها في الانضمام لها علاوة على انتخاب خمسة خبراء للانضمام الى لجنة متابعة تطبيق الاتفاقية.

وأوضح السفير الغنيم ان هذه اللجنة على قدر عال من الاهمية لأنها تضطلع بالمهام المنصوص عليها بموجب بنود الاتفاقية وتتابع سير تقارير الدول في تطبيقها.

وذكر أن انضمام الكويت الى اتفاقية مناهضة التعذيب جاء بموجب القانون رقم 1 لسنة 1996 الذي يؤكد إيمان الدولة العميق بالقيم التي تضمنتها هذه الاتفاقية.

وأفاد بأن الكويت كانت من الدول العربية السباقة في الانضمام الى هذه الاتفاقية وبدأت منذ انضمامها في اتخاذ العديد من التدابير الهادفة الى تعزيز وتنفيذ ونشر بنود الاتفاقية.