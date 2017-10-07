قال نائب رئيس المركز الدولي للتعليم النوعي التابع للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية خليل حمادي إن المركز تمكن من توفير التعليم لـ 70 ألف طالب سوري منذ انطلاق مشروعه الإنساني لتعليم أطفال النازحين في لبنان.

وأكد الحمادي لـ «كونا» على هامش افتتاح العام الدراسي في عدد من مدارس (الكويت الخيرية) التي يشرف عليها المركز ان عدد الأطفال الذين تستقبلهم المدارس شهد ارتفاعا تدريجيا منذ انطلاق المشروع قبل 5 سنوات ليصل العام الماضي الى 13 ألف طالب وزعوا على 27 مدرسة في شمال لبنان.

وأضاف ان هدف المركز الدولي للتعليم النوعي هذا العام هو توفير التعليم لـ 20 ألف طالب سوري نازح اي بزيادة 7 آلاف طالب عن العام السابق.

وتوجه حمادي بالشكر لشركاء المركز من المبرات والوقفيات والجمعيات الاغاثية وأهل الخير في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الذين حرصوا خلال السنوات الماضية على توفير كل الدعم المطلوب لمشروع المركز الانساني.

وأعرب عن التقدير لجهود «فريق إنساني» المؤلف من ناشطات في مجال العمل الإغاثي والتطوعي من الكويت ودول مجلس التعاون الذين استطاعوا تأمين التمويل والدعم اللازم لخمس مدارس تستقبل 2500 طالب سوري ويشرف عليها المركز في مناطق (البداوي) و(المنية) و(البيرة) و(خريبة الجندي) و(دير عمار) بشمالي لبنان.

من جانبه، قال المدير الإداري في المركز الدولي للتعليم النوعي في لبنان محمود سويد لـ «كونا» ان مدارس «الكويت الخيرية» التابعة للمركز تعمل على توفير التعليم النوعي للأطفال السوريين النازحين بإشراف خبراء تربويين مختصين.

وكان «فريق إنساني» افتتح في اليوم الثاني من جولته على مدارس «الكويت الخيرية» التي يشرف عليها المركز الدولي للتعليم النوعي العام الدراسي الجديد في مدرسة «انساني 3» في بلدة (البيرة) ومدرسة «انساني 4» في منطقة (البداوي) بشمالي لبنان.