قدم سفيرنا لدى البرازيل عياده السعيدي أوراق اعتماده للرئيس البوليفي جوان موراليس سفيرا محالا غير مقيم لدى بوليفيا.

وذكرت سفارتنا في البرازيل في بيان لـ «كونا» ان السعيدي نقل خلال مراسم الاعتماد تحيات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد الى الرئيس البوليفي، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولبوليفيا وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وأضاف البيان أن السفير السعيدي التقى أيضا وزير الخارجية فرناندو هواناكوني لتقديم نسخة من أوراق الاعتماد وبحث معه سبل توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.