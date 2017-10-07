قدم سفيرنا لدى جمهورية السنغال صالح الصقعبي نسخة من أوراق اعتماده سفيرا مفوضا غير مقيم لدى جمهورية سيراليون لوزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون سامورا كمارا.

وذكرت سفارتنا لدى جمهورية السنغال في بيان تلقته «كونا» ان السفير الصقعبي نقل خلال لقائه بكمارا بمقر وزارة الخارجية في العاصمة فريتاون تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، واشاد بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين متمنيا مزيدا من التعاون على كل الأصعدة.

من جانبه، أثنى كمارا على التطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات مع الكويت طوال السنوات الماضية ودعم الصندوق الكويتي للتنمية الذي لم يدخر جهدا لمساعدة سيراليون. واعرب كمارا عن تطلعات بلده الى استقطاب الاستثمارات الكويتية والسعي لجلب رؤوس الأموال من القطاع الخاص الكويتي. حضر مراسم التقديم من السفارة الملحق الديبلوماسي مبارك الشايع.