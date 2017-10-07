انطلقت اول من امس دورة تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها والتي تقيمها أكاديمية البابطين للشعر العربي التابعة لمؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، وخصصتها هذه المرة للسفراء وأعضاء الهيئات الديبلوماسية لدى الكويت، وانتسب إليها 120 ديبلوماسيا من بينهم 15 سفيرا.

وجرت وقائع الافتتاح في مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي. وهي من ضمن الدورات المجانية التي دأبت المؤسسة على إقامتها في مختلف أنحاء العالم.

ونيابة عن رئيس المؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين، ألقى المدير العام د.تهامي العبدولي كلمة الافتتاح التي أوصل من خلالها حرص البابطين على جعل اللغة جسرا للتواصل بين الشعوب، لأن اللغة بإمكانها أن تؤدي دورا في تحقيق التفاهم الذي يفضي بدوره إلى التعايش الإيجابي والسلام.

وأشاد البابطين في الكلمة بهذا الكم من المنتسبين: فخلال أسبوعين من تاريخ فتح باب التسجيل، تجاوز عدد المسجلين 120 مسجلا من 30 بعثة ديبلوماسية، منهم السفراء وعائلاتهم وأعضاء البعثات الديبلوماسية وموظفو السفارات.

وتحدثت البابطين عن دور المؤسسة بالنهوض بالثقافة العربية بمختلف أشكالها، والتواصل مع الأمم الأخرى وتأسيس حوار بناء بين الثقافات والأديان لنشر ثقافة السلام، مؤمنين إيمانا عميقا بأن خدمة الثقافة العربية وإيجاد جسور مع الثقافات الأخرى هي مسؤولية المؤسسات الثقافية الحكومية والمؤسسات الثقافية المدنية.

حيث إن للمؤسسة دورا رائدا في تعليم اللغة العربية ونشرها خارج حدود الوطن العربي، ومن ذلك نذكر على سبيل المثال: الدورات التدريبية في الهند وأفغانستان وتشاد، والتوغو، والنيجر، ومالطا، وإسبانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وفرنسا.

وأكد أن هذا السعي الحثيث إلى تعليم اللغة العربية ونشرها في المجتمعات غير الناطقة بالعربية، إنما يعزز ثقافة السلام، فاللغة هي مؤسسة اجتماعية تختزن تجارب الناس وعاداتهم، وهي وسيلة التواصل الضرورية التي نتعرف بواسطتها على ثقافة الآخر وعاداته وتقاليده، ونرسي من خلالها حوارا جديا بين الثقافات.