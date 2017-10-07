أشاد الرئيس التنفيذي لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) جوزيبى تشيربوني بالدور المحفز الذي يقوم به مدير عام «كونا» ورئيس اتحاد الوكالات العربية (فانا) الشيخ مبارك الدعيج في تطوير العلاقات الإعلامية العربية ـ الأوروبية والتأهيل المهني للشباب والكوادر الإعلامية.

وعبر تشيربوني في حديث خاص لـ «كونا» عن اعتزاز وكالة «أنسا» باستضافتها أول منتدى أوروبي ـ عربي لوكالات الأنباء في روما الشهر الماضي بالتعاون مع اتحاد «فانا» لما تتسم به علاقاتها مع الوكالات العربية من أهمية بالغة تقوم على الاحترام والتقدير المتبادل.

وقال ان من شأن هذه الخطوة الجديدة على طريق التعاون المتصل مع «فانا» تحت رئاسة مدير عام وكالة الأنباء الكويتية الشيخ مبارك الدعيج ان تعظم دور وكالات الأنباء كمنظومة قاعدية للمعلومات الأولية تتسم بالمصدقية مقابل تفشي ما يعرف «بالأخبار الوهمية» الكاذبة.

وأضاف ان «تبادل المعلومات بلغة مشتركة وطريقة صياغة الأفكار بين وكالاتنا مع الاحتفاظ بالخصوصية النوعية لكل منها أمر ضروري يعظم من أهميته الظرف الصعب الذي يمر به كلا العالمين الغربي والعربي إزاء الهجمة الإرهابية وخطابها التحريضي».

وأوضح تشيربوني ان على وكالات الأنباء في المقابل تقع مسؤولية استجلاء وإبراز ما هو حقيقي وإظهار ما هو كاذب باعتماد منهجية وهدف مشترك والحرص على احترام الشعوب وثقافاتها وعقائدها وتأكيد رفض كل الأديان لأيديولوجية الموت ومحاولات الخلط ولصقها بأي معتقد ديني.

وحول التحديات التي تفرضها التحولات التكنولوجية والثورة المعلوماتية الهائلة على عمل وكالات الأنباء ودورها أكد تشيربوني ان «أنسا» لا تنظر الى هذه المرحلة باعتبارها أزمة بل بوصفها مرحلة تغير هيكلي لصناعة الاعلام اذ يمر عالم المعلومات بتغير حاد في ظل التغيرات الاجتماعية وظهور التكنولوجيات الجديدة مع بروز فرص وأيضا تهديدات جديدة.

وقال ان «علينا ان نفهم الى أين يتجه المجتمع في حركتها نحو انتشار متنامي الاتساع عبر الشبكة العنكبوتية ومواقع الإعلام للتواصل الاجتماعي وهو ما يحتم على وكالات الأنباء أن تستعيد دورها الطبيعي والأصيل ككفيل وضامن للمعلومة الصائبة والخبر الصحيح».

وأوضح ان العمل الصحافي الجاد والجيد يمثل أساس عمل وكالات الأنباء كناشر للخبر من ناحية وكموثق لمصداقية المعلومة من ناحية أخرى.