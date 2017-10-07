ندى أبو نصر

أعلنت المنظمة المنظمة الدولية لمعايير الآيزو عن حصول سيفكو على شهادة الآيزو رقم 9001/2015 وشهادة رقم 2015/22000 لأنظمة إدارة الجودة وتعتبر الشهادة هي النسخة الأحدث من أنظمة إدارة الجودة الأولى من نوعها في العالم هذا بالإضافة الى حصول «سيفكو» على هذه الشهادة كأول شركة بالقطاع التجاري بالكويت دلالة على جهودها المستمرة لتطبيق أفضل الممارسات الدولية بما يتماشى مع رؤيتها في كافة فروع «سيفكو» من خلال حفل اقيم في «سيفكو» الري بحضور ممثلين من المنظمة تم فيه منح «سيفكو» شهادة (ايزو).

وأشادت الرئيس التنفيذي لسيفكو نور فيصل القطامي بالجهود المبذولة من فريق عمل الشركة للحصول على هذه الشهادة، وهو ما يعكس منهجية الشركة الراسخة لتحسين الجودة في مجالات عملياتها ومنتجاتها، والتزامها بالتطوير المستمر لتواكب التطورات العالمية للجودة وذلك بالتماشي مع خطط التوسع بالكويت وخارج الكويت.

والجدير بالذكر أن سوق سيفكو استطاع أن يلعب دورا مهما ورئيسيا في كونه متميزا في مجال المنتجات العضوية والمتخصصة عن غيره من الأسواق المركزية بالإضافة الي بضائع السوبر ماركت عالية الجودة واكسسوارات المنزل والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والأزياء والملابس والاكسسوارات ومستلزمات الأطفال وألعابهم ويقدم سيفكو العديد من الخدمات والتي تضم أكاديمية الطهي والمطاعم والمقاهي ومحلات العصير ومحلات العطور والورود ومنطقة مخصصة للألعاب للتمتع بتجربة تسوق شيقة تتمتع بالأناقة المطلقة.