جال الأطفال المتطوعون في جمعية الهلال الأحمر في مجمع الأفنيوز حاملين لافتات تدعو للتبرع لاطفال الاسر المحتاجة في الكويت لكي يواصلوا تعليمهم أسوة بباقي الطلبة مع بدء العام الدراسي الجديد، في سياق حملة «بالعلم نضيء الكويت».

ودعا هؤلاء الاطفال المواطنين والمقيمين الى التبرع من خلال لوحات تعبر عن معاناة وعدم قدرة أبناء الاسر المحتاجة على مواصلة تعليمهم نتيجة عدم استطاعة اسرهم دفع تكاليف الرسوم الدراسية للمدارس.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية أنور الحساوي ان التبرع لصالح أبناء الاسر المحتاجة لمواصلة تعليمهم ينطلق من أهمية التعليم باعتباره مسألة لم تعد محل جدل في أي منطقة من العالم، مضيفا ان التجارب الدولية اثبتت أن بداية التقدم الحقيقي لكل الدول التي أحرزت شوطا كبيرا في هذا المجال تتم من خلال التعليم.

من جانبها، قالت مديرة إدارة تنمية الموارد في الجمعية لمى العثمان انهم أرادوا جذب انتباه الناس للتبرع لصالح أبناء الاسر المحتاجة بالكويت من خلال الاطفال المتطوعين الذين يجولون في المجمع لصالح أقرانهم المحرومين من التعليم.