الملتقى يعمل على نشر الوعي في البيوت والمدارس لتحقيق الأمن الغذائي

باهي أبوالعلا

افتتح أول من امس رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد ملتقى «بيوت وحدائق صديقة للبيئة» الاول في منطقة اليرموك الصحية وذلك بمشاركة المبادرة المجتمعية لتقليل النفايات «نحميها» والعديد من الجهات الحكومية والاهلية وذلك لنشر الوعي في البيوت والمدارس وتحقيق الأمن الغذائي في الكويت.

وخلال الملتقى أعرب مختار منطقة اليرموك عبدالعزيز المشاري في تصريح صحافي عن فخره بالشراكة المجتمعية مع كل الفرق التطوعية والجهات الحكومية والأهلية من أجل تعزيز هذه الشراكة وتطبيقا لرسالة التعاقد التي سبق ووقعتها مدينة اليرموك الصحية مع منظمة الصحة العالمية في مايو 2014.

وأكد المشاري أن الملتقى يهدف تشجيع اهالي المناطق للاهتمام بالزراعة وكيفية تعليم صناعة الكومبوست إضافة إلى الاهتمام ونشر الوعي بأهمية فرز النفايات والالتزام بالمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية.

وأوضح أن مدينة اليرموك الصحية قطعت شوطا كبيرا في تعزيز ثقافة فرز النفايات بين أهالي المنطقة وطلبة وطالبات المدارس كما تم تخصيص ثلاث حاويات لفرز النفايات (حاوية للأوراق ـ حاوية للبلاستيك ـ حاوية خاصة لزجاجة المياه) كما تم الاتفاق مع احدى الشركات الخاصة بجمع وفرز النفايات للمرور على البيوت والمدارس والقطاعات الحكومية والأهلية.

وأضاف ان لجنة البيئة وسلامة الغذاء التابعة لمجلس مدينة اليرموك الصحية في تأهيل حدائق المدارس وإشراك الطلبة في الزراعة، مشيرا الى أنه قد تم تخصيص مسابقة هذا العام لأحسن حديقة مدرسية واستطاعت هذه اللجنة على مدار أكثر من عامين أن تقيم ورش عمل ودورات لكيفية عمل «الكومبوست».

من جانبها، شددت رئيس مبادرة «نحميها» سعاد الجارالله عل أن الملتقى يهدف إلى نشر الوعي بأهمية فرز النفايات من بيوت منطقة اليرموك الصحية والتدريب على تحويل النفايات العضوية في المنزل لصناعة «الكومبوست».

وتشجيع البيوت والحدائق على الزراعات المثمرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعليم مبادئ الزراعة المنزلية التقليدية والتعريف بقانون حماية البيئة الكويتية رقم 42 لسنة 2014 وتوزيع شتلات حقلية للزراعة المنزلية.. إضافة إلى الإعلان عن مسابقة بيوت وحدائق صديقة للبيئة في منطقة اليرموك.

وأضافت أن الملتقى يشهد العديد من الجهات المشاركة في أركان المعارض منها ركن مبادرة نحميها وركن الهيئة العامة للبيئة وركن وزارة الكهرباء والماء وركن مكتب المدن الصحية وركن معهد الأبحاث العلمية وركن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وركن الزراعة المائية وركن مركز النخيل النسيجي.

وأوضحت أن فعاليات الملتقى تشمل العديد أبرزها ورشة فرز النفايات المنزلية وورشة تعليم صناعة «الكومبوست» المنزلي وورشة تعليم الزراعة المنزلية وتوزيع الشتلات