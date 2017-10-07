قام وفد من جمعية إحياء التراث الإسلامي بزيارة ودية لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز لبحث أطر التعاون والتنسيق بين الوزارة والجمعية، كما بارك الوفد للخراز بالمنصب الجديد مع تطلعهم لمزيد من التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة الكويت وتقدم وازدهار العمل الخيري.

هذا، وضم وفد الجمعية في عضويته كلا من: الشيخ سليمان البريه ـ نائب رئيس مجلس إدارة جمعية إحياء التراث الإسلامي، ووليد الربيعة ـ أمين السر، والشيخ د.فرحان عبيد الشمري ـ عضو مجلس الإدارة ورئيس فرع محافظة الجهراء، وصالح العجيل ـ رئيس فرع جنوب السرة، وفهد المضاحكة - رئيس فرع كيفان.