دعا عضو مجلس ادارة نقابة العاملين بوزارة المواصلات نايف دوغان العجمي، بثينة السبيعي ـ وكيلة وزارة المواصلات ـ الى السماح لجميع موظفي الوزارة بشأن البصمة عند الحضور إلى الساعة الثامنة صباحا وتغيير ساعات العمل خلال الفترة المسائية في جميع مراكز الحكومة مول أسوة بباقي الوزارات، وذلك نظرا للازدحام الشديد على الطرق المؤدية إلى أماكن عملهم وتوصيل ابنائهم الى المدارس خلال الفترة الصباحية وما يتعرضون له من تعذر حركة السير في الطرقات واتخاذ طرق أخرى تحول دون سرعة وصول الموظفين في المواعيد المحددة إلى العمل.

وأكد ان مجلس إدارة النقابة يحرص على تلبية مطالب موظفي الوزارة والعمل على التواصل المستمر والمباشر مع موظفي الوزارة وبذل الجهد والعطاء من اجل تحقيق المطالب التي تهم أعضاء الجمعية العمومية في النقابة.