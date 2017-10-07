ليلى الشافعي

صرح عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه (حفاظ) عبدالعزيز فاضل العنزي بأن الجمعية استقبلت العام الدراسي الجديد بـ 15 مركزا قرآنيا موزعة على مناطق الكويت وفقا للخطة الاستراتيجية للجمعية التي تقدم خدماتها لأكثر من 2000 طالبا وطالبة، موضحا أن التوسع هذا العام جاء لحساب المراكز المتخصصة والموجهة لشرائح المجتمع الكويتي المختلفة.

وقال العنزي ان الجمعية يتبعها (15) مركزا قرآنيا منها (11) مركزا نموذجيا وهي مركز فهد سند العجمي ـ خيطان، ومركز محمد الصباح ـ الفروانية، ومركز عمر بن الخطاب ـ الفروانية، ومركز ناصر العصيمي ـ الرقعي، ومركز إبراهيم الهاجري ـ الجابرية، ومركز عبدالله الغملاس ـ القادسية، ومركز عبدالله السهلي ـ الفنطاس، ومركزمحمد سعود الميع ـ فهد الأحمد، ومركز إبراهيم غلوم ـ الروضة، ومركزعبدالمحسن البابطين ـ قرطبة، ومركز حسان بن ثابت ـ سعد العبدالله.

وأضاف أننا اهتممنا بطلاب الجاليات وخصصنا لهم (3) مراكز للطلبة المبتعثين وهي مركز المعهد الديني ـ قرطبة، ومركز الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ـ العارضية، ومركز جامعة الكويت ـ الشويخ، مع وجود مركز خاص للجاليات غير الناطقة بالعربية وهو مركز فهد سند العجمي للجاليات.

وعن الحلقات الدراسية داخل المراكز النموذجية، أوضح العنزي أن حلقات الجمعية تنقسم إلى عدة أقسام حسب مستوى الطالب فهناك حلقات الكتاب: وهي الحلقات التأسيسية لتعليم القراءة وفق منهج القاعدة النورانية، مع حفظ الحزب الأخير من القرآن الكريم، وهناك حلقات المتقدمين: وهي حلقات لتعليم تجويد القرآن الكريم وحفظ الخمسة أجزاء الأخيرة، وكذلك تعليم القيم والآداب الإسلامية، وهناك حلقات الارتقاء: وهي حلقات استكمال تعليم تجويد القرآن الكريم وحفظه كاملا، وأخيرا الحلقات الذهبية: وهي حلقات مكثفة وخاصة تستهدف تحفيظ القرآن الكريم كاملا بأعلى نسبة إتقان.