ليلى الشافعي

أشاد رئيس جمعية بشائر الخير عبدالحميد البلالي بجهود وزارة الداخلية التي تكللت بضبط أكبر محمية لزراعة المخدرات في الكويت، والتي حوت نحو ألف شتلة من الماريغوانا كانت جاهزة للبيع والترويج.

وأكد في تصريح له على خلفية هذه الضبطية على خطورة انتشار هذه المزارع محليا والتي أظهرت نتائجها في انخفاض أسعار المخدرات، وكذا انخفاض سن التعاطي، ما يدل على تفشي هذه الظاهرة بين أوساط الشباب والفتيات في سن مبكرة.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد أعلنت في وقت سابق عن ضبط مواطن حول بيته لمزرعة مخدرات، حيث أقام محمية من القوالب البلاستيكية المختلفة الأحجام مستخدما أحدث أساليب الري ومعدات متطورة للزراعة، وقد استورد بذور الماريغوانا من هولندا، واعترف بأنه كان يمارس هذا النشاط منذ خمس سنوات.