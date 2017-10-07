اختتم ديوان المحاسبة برنامجين تدريبيين الأول بعنوان «العقود والمراحل الأساسية والقانونية لتنفيذها والأخطاء الشائعة فيها» والثاني بعنوان «كيفية بناء ومتابعة خطة وبرامج التدقيق» في إطار تنفيذ خطته التدريبية لسنة 2017/2018.

واستهدف البرنامج الأول تعريف المشاركين القانونيين والمدققين في جميع قطاعات الديوان بكل أنواع العقود القانونية ومراحل تنفيذها والجهات المختصة بالموافقة عليها، وتعريفهم بكل الاعتبارات القانونية في كتابة العقود لاستيعاب المشكلات المحتملة أثناء تنفيذها والتنبؤ بها لتلافيها واستيعاب شروط وإجراءات التحكيم في العقود المحلية والدولية.

وشارك في البرنامج عدد من موظفي ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بجمهورية اليمن.

أما البرنامج الثاني فاستهدف تزويد المشاركين من فئة «مدقق أول، مدقق رئيسي، وكبير مدققين في جميع قطاعات الديوان» بالأسس والمعايير المهنية التي تحكم عملية التدقيق، والتعرف على مراحل التدقيق وإكسابهم المهارة والعناية المهنية بما يضمن إنجاز أعمال الفحص والمراجعة بكفاءة وفاعلية.