فاز طلبة وباحثون كويتيون جامعيون بخمس جوائز من اصل تسع في المؤتمر العربي الخامس للـ «روبوت» الذي يشجع الباحثين على الابتكارات في مجال علوم الانسان الآلي (روبوت).

وجاء في حفل توزيع الجوائز الخاصة بالمؤتمر الذي اختتمت فعاليته برعاية ولي عهد إمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم حصول الطالب الكويتي فهد الفهد على المركز الاول في فئة تطوير الـ «روبوتات» الطائرة من دون طيار لإصلاح الأراضي الزراعية. كما حصلت الطالبة زينب البقصمي على المركز الثاني في الفئة نفسها عن ورقة علمية مقدمة لاستخدام نظام خبير للكشف عن البكتيريا في المختبرات.

وفازت الطالبة ليلى بوعباس بالمركز الاول لأفضل ملصق (بوستر) تعليمي تكنولوجي قامت بتصميمه ويتحدث عن موضوع علمي متعلق بالـ «روبوتات» فيما حصلت الطالبة بتول دشتي على المركز الثالث في الفئة نفسها عن ملصق علمي يبين تجربة استخدام الروبوت لتوضيح وشرح مسائل رياضية للأطفال باستخدام روبوت (كوزمو) بدل المدرس.

وحصل نائب رئيس الجمعية العربية للـ«روبوت» وعضو هيئة تدريس بقسم هندسة الكمبيوتر بجامعة الكويت د.عبدالله المطوع بالمركز الثاني في فئة «تجارب مميزة في الأوراق العلمية».

وقال المطوع في تصريح صحافي ان المؤتمر العربي الخامس للروبوت شهد أكبر عدد مشاركات كويتية، موضحا ان معظم المراكز الفائزة بأفضل أوراق علمية وملصقات كانت من نصيب قسم هندسة الكمبيوتر بجامعة الكويت.

وأشاد المطوع بالوجود الكويتي «الواضح» من قبل باحثين وأكاديميين وطلبة كويتيين قدموا أوراق عمل ساهموا من خلالها في إنجاح ورش العمل المصاحبة للمؤتمر.

من ناحيتها، أعربت نائب رئيس الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات وعضو هيئة التدريس بكلية التربية الأساسية د.عبير العميري عن سعادتها بفوز الوفد الكويتي بجوائز عدة متعلقة ببحوث الروبوت، معتبرة ذلك مؤشرا على تميز الكوادر الكويتية المتخصصة في هذا المجال.

وأكدت أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات والتي تساهم في نشر الوعي المعرفي بعلم الروبوت والذكاء الصناعي وتبادل الخبرات العربية والعالمية والاطلاع على التجارب العالمية والعربية في مجال استخدامات الروبوتات.

من جهته، أكد مدير مركز «الروبوت الكويتي» سالم الكندري أهمية المشاركة في مثل هذه المؤتمرات التي تزود المشاركين بالمهارات العملية اللازمة للتعامل مع أنظمة الروبوت وتكوين شبكة علاقات بين المهتمين في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي في الدول العربية.